El Real Oviedo, "abierto a cualquier situación" con la decisión de Santi Cazorla

Almada, técnico de los carbayones, fue cuestionado por el capitán asturiano y su futuro. "Es una decisión de Santi", afirmó el uruguayo después de valorar su calidad y explicar su entrada desde el banquillo

La decisión de Santi Cazorla respecto a su futuro más allá del 30 de junio en el Real Oviedo es una de las grandes incógnitas en el cuadro carbayón y se podría decir que en todo el fútbol español. Santi Cazorla se plantó una vez más este pasado domingo delante de la afición del Real Oviedo en unas imágenes que tenían cierto sabor a despedida.

La temporada de Santi Cazorla no está siendo sencilla ya que apenas ha contado con cuatro titularidades en Liga aunque también hay que señalar que ha participado en 25 partidos de esta temporada. Sobre esta participación y sobre el deseo de que siga en el Real Oviedo habló este pasado domingo el técnico Guillermo Almada tras el empate ante el Getafe.

Almada apuesta por la continuidad de Santi Cazorla

Guillermo Almada se mostró contundente a la hora de afirmar que deseaba que Santi Cazorla continuase por todo lo que aporta, por su forma de entrenar y su disposición: "Sí, obviamente que sí. Es un ejemplo, es el primero en llegar, entrena espectacular, tiene buena disposición, siempre suma. Indudablemente, como yo lo he dicho una cantidad de veces, es un crack no solo por lo que juega, sino por lo que adorna la palabra y lo que brinda como persona diariamente".

Sobre la decisión de Santi Cazorla de seguir o no en el Real Oviedo, el técnico uruguayo prefirió no meterse en un jardín y lo dejó todo en manos del propio jugador aunque informó de que los carbayones están dispuestos a cualquier decisión: "Sí, obviamente que sí. Es un ejemplo, es el primero en llegar, entrena espectacular, tiene buena disposición, siempre suma. Indudablemente, como yo lo he dicho una cantidad de veces, es un crack no solo por lo que juega, sino por lo que adorna la palabra y lo que brinda como persona diariamente".

Santi Cazorla en un partido de esta temporada con el Real Oviedo

Los minutos de Santi Cazorla

Fue muy práctico Guillermo Almada cuando fue cuestionado sobre los minutos de Santi Cazorla y explicó el técnico que debido a su calidad, prefiere que entre desde el banquillo para marcar diferencias con los rivales ya mermados físicamente: "Ha jugado todos los partidos, prácticamente todos. Determinamos si es más importante que él esté con el cansancio del rival o ponerlo de entrada y que se te agote a los 55 o 60 minutos. Para nosotros es más determinante que él entre con el desgaste del rival y que pueda marcar esa diferencia, que él nos ha dado muy buenos minutos prácticamente todos los partidos. No solo hoy, porque ha jugado muy bien".

Insistió Almada con lo que Santi Cazorla aporta al Real Oviedo desde el banquillo y se justificó con que el que juegue más o menos son decisiones enfocadas en el rendimiento del grupo: "Yo lo he visto muy bien cuando ha participado. La realidad es que siempre nos ha dado soluciones, nos ha dado aporte. Vuelvo a insistir, son decisiones que nosotros tomamos pensando que es lo mejor para el equipo y que le sacamos más provecho a su rendimiento".

Los números de Santi Cazorla con el Real Oviedo esta temporada

Santi Cazorla, tal y como indicábamos anteriormente, ha participado en un total de 25 encuentros en Liga con el Real Oviedo. Esas 25 participaciones le han dado hasta el momento la posibilidad de acumular 736 minutos y además ha sido titular en cuatro ocasiones. A nivel ofensivo, Santi Cazorla ha aportado una asistencia y ha visto una tarjeta amarilla y una tarjeta roja.

Su momento de más continuidad con el Real Oviedo en esta temporada lo tuvo entre las jornadas 13 y 15. En esas fechas, Cazorla acumuló tres titularidades consecutivas ante Rayo Vallecano, Atlético de Madrid y Mallorca. Ante los bermellones pudo completar su primer partido de la temporada pero la expulsión en el 89 le privó de ello.