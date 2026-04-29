Santi Cazorla deja en el aire su adiós al fútbol y prepara un anuncio tras la crisis del Real Oviedo

El capitán del conjunto carbayón, símbolo del regreso a Primera división, confirma que ya ha tomado una decisión sobre su futuro mientras el equipo roza el descenso en LaLiga

Santi Cazorla ha encendido todas las alarmas en el Real Oviedo. El capitán azul confirmó que ya tiene tomada una decisión sobre su futuro y que la comunicará en los próximos días, en medio de una situación deportiva crítica para el club.

La comparecencia, cinco meses después de su última aparición pública, llega tras la dura derrota ante el Elche, que deja al Oviedo al borde del descenso en LaLiga. El momento no puede ser más delicado.

Santi Cazorla y la decisión que marcará su carrera

El mensaje fue claro, aunque sin confirmación oficial. Santi Cazorla no dejó lugar a dudas sobre el punto en el que se encuentra: “La decisión ya la tengo tomada desde hace semanas. No es el momento de decirlo, pero lo comunicaré en los próximos días”.

El veterano centrocampista, que regresó al club de su vida en uno de los movimientos más emotivos del fútbol español reciente, dejó caer que el final está cerca: “En la vida todo tiene un principio y un final”. Una frase que, más allá de su tono reflexivo, suena a despedida.

Real Oviedo y una temporada que acerca el descenso

El contexto deportivo es clave para entender el momento. El Real Oviedo está prácticamente condenado tras caer ante el Elche.

El propio Cazorla lo reconoció sin rodeos: “Era un partido muy importante. Ya estaba difícil, pero ahora más”.

El equipo ve la permanencia a siete puntos cuando apenas quedan cinco jornadas, lo que convierte el objetivo en una misión casi imposible. Aun así, el capitán insiste en no rendirse: “Mientras las matemáticas lo digan, hay que seguir”.

Guillermo Almada, minutos reducidos y un rol diferente para Cazorla

La llegada de Guillermo Almada también ha cambiado el papel del jugador dentro del equipo. Cazorla ha pasado de ser protagonista a asumir un rol más secundario, algo que ha gestionado con naturalidad: “Siempre he sido importante, pero ahora tengo que respetar lo que decida el entrenador”.

A sus 40 años, el futbolista entiende el momento, aunque deja claro que sigue teniendo ambición: “Sigo teniendo hambre de jugar”.

La autocrítica de Santi Cazorla sobre el rendimiento del Real Oviedo

Lejos de buscar excusas, el capitán hizo un análisis duro de la temporada: “Si estás último es porque has sido peor que los demás”.

El jugador reconoció que el equipo no ha estado a la altura en los partidos clave, especialmente ante rivales directos. Además, señaló un problema recurrente: “Nos ha penalizado mucho el fútbol, sobre todo en casa”.

Una combinación de errores, falta de acierto y momentos puntuales que han terminado condenando al equipo.

El regreso a Primera con el Real Oviedo y una despedida amarga

El retorno del Real Oviedo a Primera tras 24 años debía ser una fiesta. Sin embargo, la realidad ha sido muy distinta.

Cazorla lo explicó con claridad: “Esperábamos disfrutar más de la temporada, pero ha sido un año muy difícil”.

A pesar de todo, el jugador asegura que ha vivido un sueño: “He disfrutado mucho jugando en el club de mi vida”. Ese vínculo emocional hace aún más significativo el posible adiós.

El futuro de Santi Cazorla más allá del fútbol profesional

Aunque el anuncio oficial aún no se ha producido, todo apunta a que el siguiente paso está cerca.

El propio Cazorla dejó entrever su intención de seguir ligado al fútbol: “Mi vida tiene que seguir ligada a este deporte”. Eso sí, aún no tiene claro en qué rol: “Tendré que parar y ver qué me pide el cuerpo”. Entrenador, directivo o cualquier otra función… el siguiente capítulo está por escribirse.

Un adiós que podría coincidir con el descenso del Real Oviedo

El escenario es tan simbólico como duro. El posible adiós de Santi Cazorla podría coincidir con el descenso del Real Oviedo. Un final lejos del ideal para una de las grandes figuras del fútbol español reciente.

Aun así, el capitán tiene claro el mensaje: “Hay que acabar defendiendo esta camiseta con orgullo”.

Todo apunta a que el anuncio oficial llegará en cuestión de días. La afición espera, consciente de que puede estar ante el final de una era. Cazorla no ha querido desviar el foco del equipo, pero su despedida se empieza a sentir.