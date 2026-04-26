Real Oviedo 1-2 Elche: Quince minutos son suficientes para acabar con el milagro carbayón

La jornada 32 de LaLiga nos llevó al Carlos Tartiere en una tarde donde la lucha por la permanencia alcanzó su punto álgido. Bigas y Villar sentenciaron el encuentro haciendo insuficiente la reacción de Ilyas Chaira

El Real Oviedo recibió en el Estadio Carlos Tartiere al Elche, en un duelo clave por la permanencia durante la jornada 32 de LaLiga EA Sports. Con una gran primera mitad de los ilicitanos, donde Bigas y Villar pusieron en ventaja a su equipo, los de Almada no terminaron de cuajar su reacción tras el gol de Ilyas Chaira.

El Elche logra su primera victoria a domicilio de la temporada, mientras que el Oviedo se hunde como colista, acabando con prácticamente cualquier opción real de lograr la ansiada permanencia en Primera división.

El Elche descoloca al Oviedo en quince minutos

Comenzó el partido como se presupone una ‘final’ por la permanencia. Con dos equipos muy intensos que quisieron llevar la iniciativa, convirtiendo los primeros minutos en un correcalles donde los pases rápidos y balones en profundidad predominaban.

Cuando llegó la calma, a través del control de la posesión por parte del Elche, llegaba el primer tanto de la tarde. Era el minuto 5 cuando Bigas sorprendió a todos con un golazo descomunal. El capitán ilicitano mandó un zurdazo desde más de 30 metros que entró directo por la escuadra izquierda de Escandell. Se quedaba mudo el Carlos Tartiere ante el golazo del central.

Villar culmina quince minutos de dominio

Con el Oviedo tratando de recomponerse, al cumplir el primer cuarto de hora llegaba el segundo jarro de agua fría. Error en la salida de balón carbayona y el Elche aprovechaba para armar un rápido ataque.

Tras unos pases el esférico llegaba en el interior del área a Gonzalo Villar que mandó un zurdazo sobre la portería de Escandell. El balón golpeó el palo derecho del guardameta y entraba para subir el segundo tanto al luminoso.

Se impacienta el Carlos Tartiere

Lo siguió intentando el Oviedo, pero sus largas posesiones no llegaban a buen puerto, teniendo que recurrir a faltas tácticas para cortar los contragolpes del Elche.

En una de esas jugadas, André Silva encontró portería con un disparo potente que puso a volar a Escandell para evitar el tercero. No habíamos llegado a la media hora de juego y la afición local mostraba su descontento con el partido del Oviedo, realizando una pitada coral tras el paradón de su guardameta.

Abucheos para el Oviedo

Sin grandes ocasiones, con un Oviedo muy impreciso y un Elche que disfrutaba cuando controlaba la posesión, llegábamos al último minuto reglamentario. Sin muchas interrupciones salvo los goles, José María Sánchez decidió añadir dos minutos de tiempo extra.

El equipo local no llegó a incomodar a un seguro Dituro, que se hizo fuerte por arriba en todo centro lateral, por lo que el Oviedo recibió una gran pitada de su afición cuando el árbitro señaló el camino a vestuarios.

El Oviedo mejora, pero no lo suficiente

Almada realizó una sustitución en el descanso, dejando en vestuarios a Sibo por un Thiago Fernández que pudo haber sido titular. Los primeros minutos carbayones en la segunda mitad estuvieron marcados por un intento de entrar al partido cuanto antes, con largas posesiones ante un Elche en bloque bajo.

Sin grandes ocasiones llegábamos a la hora de juego, donde ambos entrenadores decidieron mover el banquillo, especialmente Eder Sarabia, quien quiso refrescar la defensa para mantener el resultado y que no pasara nada en el encuentro.

Polémica con David Carmo

En uno de esas sustituciones llegó uno de los momentos más calientes del partido. El encuentro ya estaba en su última media hora y, ante la falta de reacción local, el público del Tartiere comenzó a impacientarse más todavía.

En el cambio de David Carmo todo saltó por los aires. El defensa sufrió una gran pitada, llevándolo a encararse con la grada. Tras un intercambio de palabras y algunos gestos, el jugador decidió marcharse directamente a vestuarios mientras la grada seguía recriminando su actitud.

Ilyas Chaira, con tensión, recorta distancias

Cuando quedaba menos de un cuarto de hora para el final, Ilyas Chaira aparecía para recortar distancias. Pase desde su portería de Aaron Escandell para dejar al atacante ante Dituro. Definición rasa con mucha calma y el balón entraba en la portería.

Pero la alegría no llegaba al Carlos Tartiere. El juez de línea levantaba el banderín por fuera de juego, y el VAR tendría que intervenir. Un par de minutos de tensión para que, con demora, llegara la felicidad a la afición local. Recortaba distancias el Oviedo y apretaba en busca del empate.

El Oviedo muere en la orilla

Lo intentó de todas las maneras el conjunto carbayón, pero no era el día de sus delanteros. Varias ocasiones desperdiciadas por falta de puntería y el tiempo reglamentario que se agotaba.

José María Sánchez alargó cinco minutos más donde se pidió un penalti a Viñas donde el VAR no vio contacto suficiente y, sin tiempo para mucho más, el Elche lograba su primera victoria a domicilio de la temporada. Ganaban dos puestos los ilicitanos mientras que el conjunto ovetense que hundía en la clasificación como colista, acabando con casi todo atisbo de milagro salvador.

Ficha técnica

1 – Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Carmo (Javi López, m. 65), Rahim (Cazorla, m. 59); Sibo (Thiago Fernández, m. 46), Fonseca (Colombatto, min 75); Hassan (Borbas, m. 59), Reina, Ilyas Chaira; Fede Viñas.

2 – Elche: Dituro; Fort (Tete Morente, m. 62), Sangaré (Víctor Chust, m. 81), Affengruber, Bigas, Pedrosa (Petrot, m. 81); Febas, Aguado (John Chetauya, m. 69), Gonzalo Villar; André da Silva (Valera, m. 69) y Álvaro Rodríguez.

Goles: 0-1, M.6: Bigas. 0-2, M.16: Gonzalo Villar. 1-2, M.76: Ilyas Chaira.

Árbitro: Sánchez Martínez (comité murciano). Amonestó a los locales Fonseca (m.63) y Thiago Fernández (m.75). Expulsó con roja directa al visitante Germán Valera (m. 95).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 32 de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere ante 25.615 espectadores.