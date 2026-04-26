El Elche golpea en Oviedo y Sarabia lanza aviso en la recta final de temporada

El conjunto ilicitano vence al Real Oviedo en un duelo clave por la permanencia en LaLiga y refuerza su gran dinámica, mientras Eder Sarabia destaca el crecimiento del equipo y pide mantener la humildad

El Elche CF logró una victoria clave ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere, en un partido determinante por la permanencia en LaLiga.

El técnico ilicitano, Eder Sarabia, valoró en la rueda de prensa posterior el triunfo como un reflejo del gran momento del equipo, aunque dejó claro que aún queda mucho camino por recorrer en la competición.

Un triunfo que refuerza la dinámica del Elche

El Elche firmó una primera mitad sobresaliente, en la que logró encarrilar el partido gracias a los goles de Bigas y Villar. El equipo franjiverde mostró personalidad, claridad con balón y una capacidad competitiva que venía exhibiendo en las últimas jornadas.

Para Sarabia, la victoria no fue casualidad. “Es consecuencia del gran momento en el que estamos. La línea de la temporada es muy buena”, explicó tras el encuentro, destacando la evolución del equipo durante el curso. El técnico insistió en la importancia mental del triunfo, especialmente lejos de casa, donde al equipo le había costado sumar. “Necesitábamos esta victoria fuera. Es un refuerzo enorme”, afirmó.

Autocrítica pese al resultado: “Se ha sufrido de más”

Pese al triunfo, Sarabia no dudó en señalar los aspectos a mejorar, especialmente en la segunda mitad. El Elche bajó el nivel tras el descanso y permitió al Oviedo crecer en el partido.

“No me ha gustado la segunda parte con balón”, reconoció el entrenador, que echó en falta más valentía y capacidad para gestionar la posesión en momentos clave.

El técnico explicó que el equipo no supo aprovechar las recuperaciones para generar peligro, lo que provocó un tramo final más sufrido de lo esperado. “Nos faltaron recursos para hacer daño tras recuperar”, añadió.

La expulsión de Valera y la exigencia interna

Uno de los momentos clave del encuentro fue la expulsión de Germán Valera, que dejó al equipo condicionado en los últimos minutos. Sarabia fue claro en su análisis. “Ha entrado mal al partido. Es uno de nuestros mejores jugadores, pero hoy no ha estado bien”, señaló, reconociendo que la acción fue merecedora de tarjeta roja.

El técnico quiso restar dramatismo al episodio, pero dejó claro el nivel de exigencia dentro del vestuario, incluso con jugadores importantes en la temporada.

Una clasificación “carísima” y sin margen de error

Sarabia también analizó la situación clasificatoria, destacando la enorme igualdad en la lucha por la permanencia. “Está carísima la liga”, afirmó, subrayando que todos los equipos implicados están sumando puntos.

El técnico recordó que, pese a la buena racha del Elche, el margen sigue siendo mínimo y cualquier relajación puede complicar la situación en este tramo final. “Es un refuerzo enorme, pero queda mucho trabajo”, insistió, dejando claro que el equipo debe mantener la concentración hasta el final.

Conexión total con la afición y mensaje de unidad

Más allá del resultado, Sarabia quiso destacar la unión del equipo con su entorno. El técnico puso en valor la conexión con la afición y el sentimiento colectivo que se ha generado durante la temporada. “Somos todos uno. Llevamos meses construyendo algo muy bonito”, afirmó, visiblemente satisfecho por el apoyo recibido tanto en casa como fuera.

El entrenador también subrayó el compromiso de toda la plantilla, incluidos los jugadores con menos minutos, como una de las claves del buen momento del equipo.

Un Elche más maduro para el tramo decisivo

El técnico concluyó destacando la evolución del equipo en aspectos clave como la gestión emocional y la madurez competitiva. Según Sarabia, el Elche ha aprendido a manejar mejor los partidos, incluso en situaciones de presión, algo que antes le costaba puntos.

“El equipo tiene más cuajo”, explicó, señalando que esa mejora está siendo determinante para sumar victorias en la recta final de la temporada.

Con este triunfo, el Elche da un paso importante en el objetivo de la permanencia, pero el mensaje del vestuario es claro: queda mucho por hacer y no hay margen para la relajación.