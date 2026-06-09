El Elche, a punto de firmar a García Pimienta mientras negocia varios fichajes

El técnico catalán está cerca del Martínez Valero y el club ya trabaja en perfiles como David Larrubia, Mattia Felici, Santiago Montiel, Adama Traoré y Rubén Sánchez para confeccionar la nueva plantilla tras la permanencia en LaLiga

El Elche CF ya ha empezado a construir la temporada posterior a la permanencia. El primer movimiento importante apunta al banquillo: Francisco Javier García Pimienta está muy cerca de convertirse en el sustituto de Eder Sarabia, después de que el técnico vasco decidiera dar un paso al lado pese a tener contrato.

La elección no es casual. El club ilicitano quiere continuidad en la idea, pero también experiencia en Primera división. Y alrededor de García Pimienta, como informa Radio Marca, ya aparecen varios nombres como David Larrubia, Mattia Felici, Santiago Montiel, Adama Traoré o Rubén Sánchez, para reforzar una plantilla que necesita crecer sin perder el estilo que le permitió salvarse.

García Pimienta, el elegido de Bragarnik para continuar la idea de Sarabia

La salida de Eder Sarabia ha obligado al Elche a actuar rápido. El técnico había logrado el ascenso y después la permanencia, dos objetivos enormes para un club que necesitaba estabilidad. Su marcha dejó un vacío importante, pero también una hoja de ruta clara: el sustituto debía respetar una forma de jugar.

Ahí encaja García Pimienta. El entrenador catalán, libre desde su salida del Sevilla en abril de 2025, responde al perfil que busca Christian Bragarnik: técnico con gusto por la posesión, experiencia en el desarrollo de talento y recorrido en banquillos de exigencia.

Su paso por Las Palmas dejó una identidad reconocible, basada en el balón y la paciencia para construir desde atrás. En el Sevilla, en cambio, vivió una etapa más abrupta, marcada por un contexto deportivo difícil y una destitución en la recta final del curso.

David Larrubia aparece como el fichaje más ligado a García Pimienta

El nombre que mejor explica el posible nuevo Elche es David Larrubia. El futbolista del Málaga, de 24 años, aparece como uno de los perfiles que podría aterrizar de la mano de García Pimienta.

No es difícil entender el encaje. Larrubia es un jugador zurdo, formado para recibir entre líneas, asociarse y acelerar en tres cuartos. Puede jugar por dentro o partir desde banda, una versatilidad muy útil para un entrenador que suele necesitar futbolistas finos en la circulación.

Su temporada en LaLiga Hypermotion ha elevado su cotización. Ha sido uno de los jugadores más determinantes del Málaga, con cifras 11 goles y 3 asistencias en 41 partidos. El último de ellos, durante la ida de semifinales del 'playoff' de ascenso ante Las Palmas.

La operación, eso sí, no sería barata. El precio que se maneja ronda los cinco millones de euros. Para el Elche, sería una inversión fuerte, pero también una declaración de intenciones: no solo sobrevivir en Primera, sino mejorar la calidad ofensiva.

Mattia Felici, una apuesta italiana para el Elche

Otro nombre que gusta en el Martínez Valero es Mattia Felici, extremo izquierdo del Cagliari. El italiano tiene contrato hasta 2027 y su precio también se movería cerca de los cinco millones de euros, una cifra importante para un club que debe medir bien cada apuesta.

Felici ofrece velocidad, desborde y capacidad para jugar en ambos costados. Es un perfil más vertical que Larrubia, menos pausado y más orientado al uno contra uno. En la última temporada con el Cagliari disputó 14 partidos, con 3 goles y 2 asistencias antes de sufrir una lesión grave.

Ese es el gran matiz. El extremo se rompió el ligamento cruzado anterior en diciembre, durante un partido de Copa de Italia ante el Napoli. En mayo volvió a competir, aunque apenas disputó un minuto en el último encuentro del curso.

Santiago Montiel conecta el mercado argentino con Bragarnik

En la lista también aparece Santiago Montiel, extremo derecho de Independiente de Avellaneda. El argentino tiene contrato hasta finales de 2028 y está representado por una agencia vinculada al entorno de Bragarnik, un detalle que siempre pesa en el mercado ilicitano.

Montiel es zurdo, suele partir desde la derecha y busca atacar hacia dentro. Antes de llegar a Independiente pasó por las inferiores de River Plate y por Argentinos Juniors, donde coincidió con Federico Redondo, actual jugador del Elche.

Su temporada ha sido más discreta en cifras que en sensaciones, pero el perfil encaja en una búsqueda concreta: extremos con desborde, margen de crecimiento y capacidad para aumentar la competencia en bandas. Montiel atiende a una incorporación de nicho, las cuales el club ha explorado en otros mercados bajo la dirección de Bragarnik.

Adama Traoré y Rubén Sánchez elevan el abanico del Elche

El nombre más reconocible de la lista es Adama Traoré. A sus 30 años, el extremo formado en La Masia viene de jugar en la Premier League entre Fulham y West Ham, club con el que terminó descendiendo a la Championship.

Su candidatura tiene un atractivo evidente: potencia, experiencia internacional, uno contra uno y conocimiento de LaLiga tras su etapa en el Barcelona. Pero también tiene un problema claro: el salario. Su ficha es muy elevada para los parámetros habituales del Elche, por lo que solo sería viable si el jugador ajusta mucho sus condiciones.

En defensa aparece Rubén Sánchez, lateral derecho del Espanyol, también seguido por clubes de la Championship y de la Serie A. Tiene 25 años, contrato hasta 2027 y viene de jugar cedido en el Granada, donde acumuló 21 partidos y 1 asistencia.

Para el Elche, el jugador perico encajaría como fondo de armario para la zaga. No sería un fichaje de gran impacto, pero si una pieza para aumentar nivel y competencia en una posición donde el club busca soluciones fiables.

El Elche de García Pimienta necesita crecer sin identidad

La lista de nombres, como indica Radio Marca, demuestra que el Elche no está buscando un único perfil. David Larrubia, Mattia Felici, Santiago Montiel, Adama Traoré y Rubén Sánchez aportan diferentes soluciones y aptitudes repartidos en varias posiciones

La clave estará en ordenar prioridades. No todos pueden llegar y no todos tienen el mismo coste ni el mismo riesgo. El nuevo entrenador, si se confirma García Pimienta, deberá decidir qué tipo de ataque quiere y qué perfiles se adaptan mejor a una plantilla que ya ha demostrado ser competitiva.

El Elche viene de cumplir el gran objetivo, pero la permanencia no puede ser el techo. Bragarnik quiere consolidar al club en Primera y el primer paso será acertar con el banquillo. El segundo, fichar con sentido.