Elche y Girona se fijan en Xavi García Pimienta para reconstruir sus banquillos

El técnico catalán gusta en el Martínez Valero tras la salida de Eder Sarabia y también aparece en la lista del conjunto catalán para sustituir a Míchel, en un verano con varias vacantes en los banquillos de Primera y Segunda división, donde cualquier nombre con experiencia en España va a estar demandado

Xavier García Pimienta se ha convertido en uno de los nombres más cotizados del mercado de entrenadores en España. El Elche CF ya ha contactado con el técnico catalán para ocupar el puesto de Eder Sarabia, mientras el Girona FC también lo tiene en su lista para reemplazar a Míchel Sánchez.

Según informa Radio Elche Cadena SER, el propietario franjiverde, Christian Bragarnik, ya se ha reunido con García Pimienta y su agente. El entrenador, libre desde su salida del SevillaFC , también cuenta con una oferta del fútbol inglés, aunque su prioridad estaría ahora en el Martínez Valero.

Elche busca continuidad tras el ciclo de Eder Sarabia

La salida de Eder Sarabia ha dejado al Elche ante una decisión delicada. El técnico vasco logró el ascenso a Primera división y consiguió la permanencia en su primera temporada en la élite, pero decidió dar un paso al lado pese a tener un año más de contrato y contar con el respaldo del club.

El reto para el Elche no es menor. La entidad ilicitana necesita encontrar un entrenador que no rompa todo lo construido, tenga experiencia en Primera y pueda dar continuidad a una idea reconocible de juego. Ahí encaja García Pimienta. Su trayectoria está asociada a un fútbol de posesión, salida limpia desde atrás y protagonismo con balón. Es un perfil que puede mantener parte de la identidad que Sarabia ha instalado en el equipo, sin obligar a una reconstrucción radical.

El Elche quiere asentarse en Primera después de haber conseguido lo más difícil. No necesita solo un entrenador de emergencia, sino un t��cnico capaz de convertir la permanencia en el inicio de un proyecto estable. Por ello, otra opción sería Raúl González Blaanco, que está a la espera del resultado en las elecciones del Real Madrid.

García Pimienta también aparece en la agenda del Girona

El problema para el Elche es que no está solo. El Girona también busca entrenador tras la salida de Míchel, una figura histórica para el club catalán después de varias temporadas de crecimiento, clasificación europea y una identidad muy marcada.

Según AS, García Pimienta es uno de los nombres que destacan en la lista de candidatos del Girona, junto a otros perfiles como Aday Benítez. El club gerundense quiere decidir pronto porque la elección del entrenador condicionará todo el mercado de fichajes tras el descenso.

Para el Girona, García Pimienta también tendría sentido. Su formación en la escuela Barça y su propuesta de balón encajan con un club que durante años ha apostado por una idea ofensiva, valiente y asociativa.

La diferencia está en el contexto. El Elche ofrece Primera división y continuidad competitiva en la élite. El Girona, en cambio, plantea una reconstrucción desde Segunda, pero con una estructura deportiva consolidada y un proyecto que ya ha demostrado capacidad para crecer.

El Martínez Valero parte con ventaja para García Pimieta

A día de hoy, el Elche parece tener una posición favorable. García Pimienta está ilusionado con la posibilidad de dirigir al conjunto franjiverde y que su prioridad pasa por el Martínez Valero. Ese matiz puede ser decisivo. Después de su salida del Sevilla en abril de 2025, el técnico catalán busca un proyecto donde volver a sentirse importante, con margen de trabajo y una plantilla que encaje en su forma de entender el juego.

El Elche puede ofrecerle un contexto atractivo: Primera división, una base ya trabajada, margen para reforzar la plantilla y una afición conectada con el equipo tras la permanencia. Además, el club necesita moverse con cierta rapidez. Bragarnik ya ha iniciado contactos y no quiere que el banquillo se convierta en una espera interminable que bloquee la planificación deportiva.

Una decisión marcada por estilo, categoría y proyecto

La elección de García Pimienta no será solo una cuestión económica. El técnico deberá valorar tres factores: competir en Primera con el Elche, reconstruir en Segunda con el Girona o aceptar una posible propuesta del fútbol inglés.

El Elche le ofrece continuidad inmediata en LaLiga. El Girona, un proyecto con identidad y una dirección deportiva que ya ha demostrado saber construir equipos competitivos. Inglaterra, por su parte, puede aportar atractivo económico y experiencia internacional.

El pulso queda abierto. Elche y Girona buscan entrenador, los dos quieren una idea reconocible y García Pimienta encaja en ambos planes. La diferencia puede estar en el escenario: el Martínez Valero sigue en Primera y eso, ahora mismo, puede pesar más que cualquier otra oferta.