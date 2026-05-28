El Elche acelera la búsqueda del nuevo entrenador tras el adiós de Eder Sarabia

El Elche afronta un cambio en el equipo tras la salida de Eder Sarabia y ya ha activado la búsqueda de su sustituto. Con varios candidatos en la mesa y un proyecto que no puede detenerse, la dirección deportiva entra en días clave para definir el nuevo rumbo del banquillo, sonando ya Iván Ania, García Pimienta y Alessio Lisci

El Elche busca el fichaje del nuevo entrenador tras la salida sorpresa de Eder Sarabia. El técnico vasco se despidió en el día de ayer de la afición ilicitana, además de Aleix Febas, y ya suenan diferentes nombres encima de la mesa para sustituir al ya exentrenador del conjunto alicantino. En este sentido, la dirección deportiva no lo tendrá nada fácil con su elección, aunque no sobrarán diferentes perfiles que busca la entidad para el banquillo.

Eder Sarabia deja un gran legado en sus tres temporadas en el Elche, destacando sobre todo el ascenso a Primera División. Además, el técnico vasco ha terminado dejando al equipo decimoquinto con 43 puntos en la clasificación de LaLiga EA Sports, sufriendo hasta el final en una de las permanencias más sufridas en los últimos años. En el día después, el entrenador apuntó que "era difícil imaginar que este viaje fuera tan maravilloso".

El Elche marca el camino del futuro entrenador tras la salida de Eder Sarabia

Por otro lado, el director general del Elche, Pedro Schinocca, habló durante la despedida de Eder Sarabia sobre el futuro del banquillo ilicitano: "El club sigue. Tenemos un desafío enorme como es mantener al Elche en Primera División y contamos con un líder como Christian Bragarnik que empuja este proyecto cada día. El lunes ya estaba planificando la próxima temporada".

Además, Pedro Schinocca elogió el legado que deja en el Elche y la figura de Eder Sarabia, ya que dice adiós tras lograr la ascenso en Primera División y conseguir la permanencia en LaLiga EA Sports, en las dos últimas temporadas al frente del banquillo del Martínez Valero: "El listón queda muy alto, pero tenemos muchos argumentos para seguir creciendo y continuar este proyecto con éxito".

El Elche amplía el casting: García Pimienta, Alessio Lisci e Iván Ania agitan la carrera por el banquillo

En este sentido, uno de los que ha sonado es García Pimienta, con pasado en equipos como el Sevilla o Las Palmas. Además, la figura de Alessio Lisci podría ser del gusto del Elche. El entrenador italiano ha sido recientemente despedido de Osasuna por el mal final de temporada que han firmado los navarros, pero podría continuar en Primera División al frente del banquillo del Martínez Valero.

Además, otro de los focos del Elche se sitúa en LaLiga Hypermotion, ya que Iván Ania, actual entrenador del Córdoba, podría ser la principal opción de la entidad ilicitana de cara a sustiuir a Eder Sarabia, tal y como ha informado Radio Marca. Todo ello, en las 24 horas después del anuncio del técnico de Bilbao en la rueda de prensa del Martínez Valero, inesperada tras lograr la permanencia en Primera División.

El Elche entra en fase decisiva para elegir al nuevo dueño del banquillo del Martínez Valero

Iván Ania cuenta con contrato en el Córdoba hasta 2027. De hecho, renocó recientemente por el club andaluz, pero una propuesta de un equipo de Primera División como el Elche le podría hacer cambiar de idea al técnico asturiano. En este sentido, la misma fuente mencionada anteriormente ha apuntado que el conjunto alicantino estaría dispuesto a pagar su cláusula de salida.

De momento, el técnico se centra en acabar una temporada en la que ya no se juega nada, situado en la novena posición con 60 puntos, a nueve del playoff de ascenso a LaLiga EA Sports.Diferente escenario tiene Alessio Lisci, que ha sido destituido como entrenador de Osasuna. El italiano, al igual que García Pimienta, se habrían ofrecido al Elche, según han informado en Radio Marca.

Por ello, la dirección deportiva ilicitana debe tomar una decisión definitiva en las próximas semanas, con el objetivo de empezar a planificar la plantilla de la temporada que viene. Entre ellas, hay jugadores que se encuentran cedidos hasta final de esta campaña y deben volver a sus equipos, como son los casos de Iñaki Peña, Héctor Fort, Adrià Pedrosa, Buba Sangaré, Víctor Chust o Rafa Mir.