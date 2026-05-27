Aleix Febas se despide oficialmente del Elche y justifica su decisión: "Es momento de buscar otros retos"

Al igual que Eder Sarabia, Aleix Febas ha comunicado en el día de hoy su salida del Elche. El centrocampista, que acababa contrato en junio, ha explicado en rueda de prensa los motivos que le han llevado a tomar esta decisión: "Vivir experiencias que a lo mejor aquí no podía vivir o no podía cumplir"

Aleix Febas ha anunciado su salida del Elche. Tras tres temporadas en el conjunto ilicitano, el centrocampista de 30 años ha comunicado su decisión en rueda de prensa, ante los medios de comunicación. El futbolista de Lleida acababa contrato en junio de 2026, por lo que será libre para firmar por el equipo que considere, que lo fichará de manera gratis, sin pagar un precio de traspaso.

Además, Aleix Febas ha informado de su decisión justo después de hacerlo Eder Sarabia, que ha comunicado por su parte su salida del Elche. El entrenador vasco ha explicado que han "vividos dos años increíbles. Recordamos el primer día, en junio de 2024, y ha pasado todo de lo que nos comprometimos". Por ello, la entidad sufre dos contratiempos importantes en su plantilla de cara a la próxima temporada.

Aleix Febas se despide del Elche tras tres años y apunta a llegar libre al Celta

Aleix Febas, que pudo ser oportunidad para el Espanyol, ha anunciado su salida del Elche tras tres temporadas. El centrocampista de 30 años llegó procedente del Málaga en la campaña 2023/2024. Desde entonces, el jugador se ha hecho con un hueco titular en el once del conjunto ilicitano, llegando a disputar en el primer año hasta 41 partidos.

Sin embargo, Aleix Febas era uno de los temas que tenía que solucionar el Elche en estos momentos del año, ya que acababa contrato en 2026. De esta manera, todo parece indicar que firmará su fichaje por el Celta de Vigo, dónde llegará libre. El centrocampista de 30 años seguirá la estela de un excompañero suyo, Álvaro Núñez, acordó su incorporación al conjunto de Claudio Giráldez en el pasado mercado de fichajes de enero.

Aleix Febas explica los motivos de su salida del Elche: "Es momento de buscar otros retos"

De esta manera, Aleix Febas ha comunicado su salida del Elche y explicado su decisión: "He tomado la decisión de salir del club, no voy a renovar. Ayer estuve hablando con el club de poder seguir pero creo que tanto como, como los míos, consideramos que es momento de buscar otros retos. Vivir experiencias que a lo mejor aquí momentéamente no podía vivir o no podía cumplir"

Aleix Febas, al igual que Eder Sarabia, ha hecho oficial su salida: "El club ha hecho todo lo posible para que siga. Siento que les fallo tanto a ellos como a mucha gente, pero espero que algún día se me pueda entender y la acepten. Ahora mismo no puedo decir dónde voy, vivir otras experiencias. No ha sido un tema económico. El club ha hecho un gran esfuerzo. Si hubiese sido por tema económico, tenía ofertas de otros países".

Además, el centrocampista ha querido seguir justificando su decisión: "En mi vida siempre he priorizado lo deportivo y así seguirá siendo. La verdad que la afición siempre se ha portado muy bien conmigo, desde el primer año. Ese fue un gran año con final agridulce. De estos dos años me puedo quedar por cualquier momento, cuando el campo gritó mi nombre o el nacimiento de mi hijo. Lo mejor que me puedo llevar de Elche es que mi hijo sea de aquí".

Aleix Febas: "Creo que si no hubiese podido vivir otras experiencias, mi sitio hubiese sido aquí"

En este sentido, Aleix Febas fue preguntado por el futuro: "Creo que si no hubiese podido vivir otras experiencias, mi sitio hubiese estado aquí. Tengo ya 30 años, no sé qué pasará en el futuro. Sé que el Elche va a ser el club de mi vida pase lo que pase. Creo que ha sido un bonito final, sobre todo por estos dos últimos años. No sé qué deparará el futuro pero ha sido un bonito final".

Por último, Aleix Febas se mostró aliviado anímicamente por cómo ha resultado ser su etapa en el Elche, destacando el ascenso a Primera División y la permanencia en LaLiga: "Toda mi carrera estaba un poco decepcionado conmigo mismo porque siempre pensaba que podía hacer más de lo que estaba haciendo.

Por ello, el jugador de 30 años, que apunta al Celta de Vigo, afirmó que "el Elche en ese sentido me ha hecho hacer las paces conmigo mismo y quedarme totalmente pleno conmigo mismo. Creo que no hay mejor descripción de esa. Vine con una carga emocional y después de aquí me voy satisfecho pase lo que pase en mi carrera ahora".