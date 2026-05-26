La decisión clave de Pablo García: el Betis fija un precio a la baja y transmite prisas no compartidas

El joven canterano debe tomar la decisión más importante de su corta pero prometedora carrera: seguir peleando por arañar minutos en el primer equipo de un Betis que necesita vender antes del 30 de junio o abandonar el nido para buscar el mejor destino posible para seguir creciendo

Sus portentosas hojas de servicio en cantera, pulverizando récords anotadores; su eléctrica irrupción en un Betis Deportivo que se le ha quedado pequeño en Primera Federación, ya la Segunda RFEF se antoja diminuta; su estreno en el fútbol profesional, con el dato que le convierte en el único canterano de la historia del Real Betis que ha marcado en todas las categorías desde Prebenjamín hasta el primer equipo; su condición de internacional sub 21, tras jugar un Mundial sub 20 y ser la estrella de un Europeo sub 19 en el que firmó un póquer de goles en semifinales; aquel castigo a inicios de 2025 que le llevó a la grada por no renovar y su decisión de seguir en el equipo de sus amores rechazando jugosas ofertas para firmar como agente libre...

Pablo García, a lo Alejandro Sanz: "Viviendo deprisa"

El ya de por sí hiperactivo Pablo García vive el día a día como si lo hubiese puesto a velocidad 2x y eso hace que a menudo se olvide que sólo tiene 19 años. El de Alcosa ya está de vacaciones, después de una intensa temporada en la que, si bien no ha sido capaz de robar protagonismo a ese 'tridente' que ha aportado 70 goles (15+13 asistencias de Abde, 14+10 de Antony y 15+3 del Cucho), también ha mostrado estar muy por encima de la categoría a la que pertenece su ficha federativa.

Le han bastado nueve partidos (749 minutos) para convertirse en el 'pichichi' del Betis Deportivo con siete dianas, las mismas que Borja Alonso (2.310' en 32 citas), José Antonio Morante (1.994' en 31) y Rodrigo Marina (2.019' en 32). Con el primer equipo sólo ha podido sumar dos tantos, ambos en Copa del Rey ante el Atlético Palma del Río (1-7), en 25 encuentros, sólo cinco como titular y con menos tiempo de juego (714') que en sus nueve ratitos con el filial. Ahora llega un verano en el que hay mucho que decidir, en el que el Real Betis transmite ciertas prisas y en el que, como es lógico, Pablo García debe tomárselo con más calma. Bastante deprisa ha vivido ya

El precio de Pablo García: el Real Betis tasa su traspaso en 10 millones de euros

Sin ir más lejos, Pablo García ha vuelto a ser noticia este mismo martes, a cuenta de una noticia publicada por el diario ABC en la que asegura que desde el Real Betis transmiten que estarían dispuestos a vender a su prometedor canterano por 10 millones de euros -seguramente conservando algún porcentaje de sus derechos-.

Esto, en sí mismo, ya es una novedad. ESTADIO Deportivo ha venido relatando puntualmente en los últimos meses que, a pesar de manejar muchas propuestas de cesión, la idea de la entidad era buscar un traspaso estival que se acercase lo máximo posible a la cláusula de rescisión de 30 millones de euros que reza en un contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2029.

Ese precio de salida fijado por el Betis, por lo tanto, estaría en sólo un tercio de su cláusula. Si es mucho o es poco sólo el tiempo lo dirá, pues lo primero sería ver si se consuma o no su venta y luego atender a su rendimiento lejos de Heliópolis. No obstante, a priori se antoja una cifra realista en comparación a lo que dejaron en caja otros canteranos que irrumpieron en el primer equipo: los 12 millones de Assane Diao (Como 1907), los 8 de Rodri Sánchez (Al-Arabi SC) o los 7 de Raúl García de Haro (CA Osasuna). Su caso se parece más al de estos tres que a la venta de Jesús Rodríguez (también al Como) por 22,5 kilos más variables.

¿Puede ser Pablo García la venta que el Betis necesita cerrar antes del 30 de junio?

Según la información que ha podido contrastar ESTADIO Deportivo tras sondear a todas las partes, el verano se plantea sobre un tablero en el que Pablo García asume que quizás ha llegado el momento de emigrar y abandonar el nido para volar en solitario, ponerse a prueba, tener más continuidad en la elite del fútbol y seguir creciendo fuera de su zona de confort, de su casa.

Al mismo tiempo, el Real Betis tiene muy claras varias cosas: necesita ingresar plusvalías, debe cerrar al menos una gran venta antes del 30 de junio para equilibrar cuentas y la idea es intentar mantener en Champions a jugadores cotizados como Ez Abde, Natan de Souza o el 'Cucho' Hernández.

Eso desvía las miradas hacia otros como Sergi Altimira, Nelson Deossa o el propio Pablo García, aunque el canterano quiere estudiar muy bien un paso muy importante en su incipiente carrera y no parece que se vaya a decidir su futuro a corto plazo con tanta inmediatez. El verano se presume largo y él se preparará en consecuencia -desde hace meses trabaja por su cuenta con el preparador físico Víctor Salas, exjugador sevillista y tío de Kike Salas-.

El AFC Ajax neerlandés se ha movido muy en serio en las últimas semanas, y ni mucho menos es el único gran club interesado en su fichaje; pero el joven atacante quiere ver qué idea tiene "don Manuel Pellegrini" -como siempre le llama en sus declaraciones públicas-. Es plenamente consciente de que todo parece encaminado a su salida; pero como demuestra con ese cojín que le regaló su abuela y que lleva consigo allá por donde va: si su Betis le dice quédate, el corazón tiene argumentos para derrotar al cerebro.