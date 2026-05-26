La "cláusula del Betis" para no jugar en el Sevilla: "Lo tenía todo hecho, pero no pude irme"

Juanfran Moreno revela que, tras su campaña en el Betis, recibió la llamada para jugar con Emery, pero que "una cláusula que pone el Betis para no ir directamente al Sevilla" se lo impidió; más adelante, volvió a frustrarse su llegada al Sánchez-Pizjuán por Sampaoli

Juanfran Moreno aterrizó en el Betis en la temporada 13/14 como fichaje destacado, pero aquel curso se convirtió en una auténtica pesadilla para los verdiblancos con el descenso a Segunda con solo 25 puntos y el lateral derecho hizo las maletas al concluir el ejercicio.

A pesar de la pésima campaña bética, el madrileño cumplió en su posición y ahora, en una entrevista en Offsiders, ha desvelado que uno de los equipos que llamó a su puerta fue el Sevilla y que él estaba dispuesto a cambiar Heliópolis por Nervión, si bien se topó con un obstáculo ineludible. Y es que Juanfran sorprendió al asegurar que el Betis incluyó una cláusula en su contrato que le impedía poner rumbo al Ramón Sánchez-Pizjuán.

Juanfran revela que lo tenía cerrado con el Sevilla, pero la cláusula del Betis se lo impidió

"Sentía que había hecho 48 partidos y había estado bien, dentro de mis errores y el peaje de mis años en Primera. Me había llamado el Sevilla, quería ir directamente, y, si alguien del Sevilla sale diciendo que es mentira, tengo pruebas", desveló el ya retirado carrilero diestro, que, acto seguido, confesó la existencia de la imposición anti-Sevilla.

"El Betis pone una cláusula por la que que no se puede ir directamente al Sevilla, porque algo olía", aseguró el exfutbolista, que reconoció que la posibilidad de recalar en Eduardo Dato continuó viva después, pero que nunca llegó a cuajar por una razón o por otra.

"Me voy al Watford, que me cede al Dépor, hago un año en el Dépor para irme al Sevilla. Me ficha otro club y ese club me iba a mandar al Sevilla, pero esa temporada no podía jugar allí. Lo tenía todo hecho con el Sevilla de Emery, con un contrato. Tengo los papelitos correspondientes de todo", explicó el otrora lateral, que ofreció más detalles de su frustrada llegada a Nervión en otra ocasión, como la llamada en la que su agente le comunicó un cambio de última de hora que ponía fin a su intención de convertirse en sevillista.

Sampaoli frustró a última hora su nuevo intento de firmar por el Sevilla

"Mi agente me llama y me dice que el Sevilla no me quiere, que le había llamado el director deportivo y revelado el motivo. 'Ha venido Sampaoli y quiere al brasileño Mariano'", apuntó Juanfran, que recordó cuál fue su respuesta para no generar polémica y no acabar mal con el Sevilla.

"A nosotros nos quiere el Dépor de vuelta, dile al director deportivo que nos damos la mano y ya está, no voy a reclamar el contrato ni nada, no me quiero aprovechar. Nos vamos a Coruña y ya está. El director deportivo me dio las gracias, creo que fueron correctos. Nos hemos cruzado alguna vez y hubo un cariño", recordó.

Finalmente, Juanfran nunca vistió la camiseta del Sevilla y no pasó a formar parte de los contados jugadores que a lo largo de la historia han vestido la camiseta de los dos clubes hispalenses. Así, tras el Depor pasó por Leganés, Alanyaspor, Málaga y Oviedo, donde colgó las botas en el verano de 2023, justo diez años después de haber firmado por el Betis en el año del último descenso heliopolitano.