Las reacciones del vestuario del Betis tras conocer que Fornals no jugará el Mundial 2026: "Los datos están ahí"

Desde el mensaje de Diego Llorente, que incluso ha tenido que explicar sus palabras para evitar malentendidos, hasta las palabras desde la cuenta oficial a la que se han sumado Isco Alarcón, Aitor Ruibal, Cucho Hernández o Valentín Gómez, entre muchos otros: "Te queremos, Fornals"

Pasada ya la sobremesa de este señalado lunes 25 de mayo y digerido ya la convocatoria que recién pasado el mediodía anunció Luis de la Fuente con los 26 elegidos de la selección española para el Mundial 2026, no cabe duda de que uno de los nombres propios del día es el de Pablo Fornals, que está en boca de todo el país; especialmente en Sevilla y más concretamente decepcionados en la mitad verdiblanca de la capital de Andalucía.

El centrocampista del Real Betis ha completado una temporada sensacional en la que ha sido el héroe de su equipo en la histórica clasificación para la UEFA Champions League y ha sido uno de los habituales en las convocatorias previas a la cita de este verano. Sus nueve goles, sus nueve asistencias, su entrega, su precisión y su omnipresencia en el campo no le han valido para jugar su primer Mundial; pero desde luego no han caído en el olvido para sus compañeros ni tampoco para una afición que le idolatra. En redes sociales, su ausencia en la lista ha sido un clamor general de injusticia.

Diego Llorente, el más expresivo; Fornals recibe cariño de Isco, Cucho, Valentín Gómez, Aitor Ruibal...

Uno de los más expresivos en su apoyo a Fornals ha sido su compañero Diego Llorente, quien vistió la camiseta de la selección absoluta en 10 ocasiones y estuvo citado en la Eurocopa que el Covid retrasó hasta 2021 -con España como semifinalista-. "El rendimiento y los datos están ahí. Nos vemos a la vuelta, bicho", expresaba el central madrileño en una historia de Instagram en la que compartía una imagen del centrocampista y un meme de un personaje de Pokemen enfundado con la camiseta de las 'Trece Barras' que dice "Mi país es el Betis".

Evidentemente, era un comentario jocoso de ánimos para un amigo que se había llevado un mazazo y no un declaración de renuncia a la patria; pero como le ha caído algún que otro palo, Llorente lo ha aclarado en otro mensaje posterior: "Lo dijo el presidente del club al que pertenezco y lo he dicho como broma (de ahí que haya puesto la foto de un pokemon con la camiseta del Betis) para animar a un compañero de mi equipo. Inadmisible es que lo tenga que explicar para que algunos lo entendáis. Un saludo".

Otros compañeros del vestuario se han limitado a marcar como 'Me gusta' o a compartir el mensaje institucional lanzado por el Real Betis. Isco Alarcón, Cucho Hernández, Manu González, Valentín Gómez, Carlos de Roa, Aitor Ruibal o el propio Diego Llorente -entre muchos otros- han reaccionado con inmediatez al mensaje en el que la cuenta oficial de la entidad presumía de su héroe de Champions y enviaba dos palabras muy directas a Pablo Fornals: "Te queremos".

Borja Iglesias, sí; Pablo Fornals, no

Su agencia de representación, All Iron Sports, y sus agentes de siempre, los Toldrá también han usado las redes sociales para ensalzar la figura del '8' del Betis pocos minutos después de conocerse su ausencia en la convocatoria de la selección española para el Mundial de este verano.

"Pablo Fornals es el centrocampista español en las mejores ligas europeas con el mejor promedio de goles y asistencias (18 G+A). ¡Qué temporada!". Ha sido una convocatoria agridulce para los valencianos, que también controlan los derechos del exbético Borja Iglesias, quien sí está entre los 26 elegidos de Luis de la Fuente.