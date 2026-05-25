La Prórroga de Estadio Deportivo 3x38: Especial convocatoria para el Mundial y fin de LaLiga

Programa número treinta y ocho de la tercera temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', como siempre presentado por José Antonio Rivero, y en esta ocasión con Álvaro Palomo, José Luis Penella, Javier Jiménez, Alejandro Sáez y Antonio Medina como invitamos, ya que al ser un programa más largo de lo habitual los colaboradores fueron rotando. La lista de convocados de Luis de La Fuente para el Mundial y el final de LaLiga EA Sports, grandes protagonistas del programa de hoy.

Este programa es el número 132, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante la Eurocopa de 2024 en Alemania, la cual acabó ganando la selección española. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier parte del mundo y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.