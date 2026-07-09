La Prórroga de ESTADIO Deportivo especial Mundial 1x12: Tensión en Francia, dudas con Pedri...

Programa número doce de la edición especial de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' para el Mundial de 2026, patrocinado por Spagnolo; esta vez presentado por José Antonio Rivero y, en esta ocasión, con Rafa Cala y Jose Luis Penella como invitados. Hablamos de la selección española y la previa ante Portugal, la figura de Ancelotti tras la eliminación de Brasil ante Noruega o la polémica de la FIFA con Estados Unidos.

Este programa es el número 144, siendo el Duodécimo de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Campeonato en el que la selección española parte como una de las favoritas. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier parte del mundo y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.

Esperamos que esta edición especial de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' traiga buena suerte a la selección española, tal y como ocurrió la pasada Eurocopa, cuando arrancamos con las ediciones especiales del programa y 'La Roja' salió campeona en Alemania.