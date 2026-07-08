El Barça abre la puerta y Sergio Scariolo dice sí

El técnico italiano descarta por ahora regresar a su país y se muestra centrado en permanecer en un equipo de Euroliga, estando muy bien colocado un conjunto blaugrana que no ha logrado la liberación de Paolo Galbiati

Hace unos días sonaba muy de fondo, pero ahora empieza a ser hasta lógico. Sergio Scariolo está sin equipo y el Barça sin entrenador. No, en un primer momento ninguna de las partes pensaba que la unión podía darse, pero las circunstancias les están empujando hasta el punto de que el conjunto cataláb ha abierto la puerta y el italiano ha contestado de manera afirmativa. Lo explicamos.

El plan Paolo Galbiati salta por los aires

Esa era la idea. Desde hace días en Barcelona señalaron a Paolo Galbiati como el elegido; sin embargo, las negociaciones con Baskonia no han llegado a buen puerto después de que los vitorianos no hayan querido bajar del millón de euros para la liberación del técnico.

Ante tal situación, en el Palau Blaugrana han desviado la mirada para estudiar otras opciones para el banquillo, entre las cuales se encuentran nombres como el griego Ioannis Sfairopoulos, el turco Ergin Ataman o Velimir Perasovic. Todos tienen sus opciones, pero según señala diario Sport, quien está ganando terreno con el paso de los días es Scariolo.

Si bien el Barça quiere construir una plantilla con jugadores jóvenes y proyección, de cara al banquillo desea no hacer experimento alguno, y claro, pocos técnicos pueden ofrecer más certezas que el ex de la Selección Española y el Real Madrid.

Florentino Pérez acerca a Sergio Scariolo

Por Barcelona las aguas no bajan calmas, pero tampoco lo han estado en la capital de España hasta hace nada. Por un momento pareció que Florentino Pérez iba a seguir confiando en el veterano preparador, pero la aparición de Juan Carlos Sánchez como responsable de la sección lo cambió todo; tanto es así que el propio Sergio Rodríguez abandonaba su cargo un solo año después de llegar al mismo.

Tras recibir una importante indemnización por su despido, Scariolo ha dado forma al que espera sea su próximo paso profesional con una premisa fundamental: quiere volver a entrenar en un proyecto que le motive y que pueda luchar por títulos; y sí, en ese escenario la opción Barça le es atrayente.

El italiano ya espera una oferta

Tal cual suena. Si bien por ahora no se ha pasado de contactos preliminares, todo ello mientras Scariolo ha recibido propuestas para dirigir a los dos equipos de Roma, se espera que a no mucho tardar el Barça dé el paso de sentarse a hablar con Scariolo y su agente, un Misko Raznatovic que ha deslizado que su representado estaría dispuesto a escuchar la propuesta con mucha atención.

¿Supone un problema su pasado en el Madrid? Para nada. Por un lado tendría la oportunidad de tomarse la revancha con los blancos después de que estos le despidiesen, y por otro se embarcaría en un proyecto que le permitiría seguir peleando por lo máximo. Además, podría dar forma a un proyecto desde cero, ya que en el Barça apenas van a quedar jugadores de la pasada campaña.

En todo caso, la decisión no va a ser inminente. Scariolo se marcha ahora con la familia a Estados Unidos, donde por un lado acudirá a la Summer League de la NBA y por otro seguirá deshojando la margarita de su futuro.