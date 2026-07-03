Sergio Scariolo enfría la renovación de Hezonja con el Real Madrid y abre la puerta a Xavi Pascual

El futuro del jugador croata vuelve a estar en el aire ante el interés de diversos equipos –NBA incluida– y su comprobado descontento tras conocerse oficialmente la salida del entrenador italiano, a quien el Real Madrid ha sustituido por Pedro Martínez

El Real Madrid es en estos momentos una olla en ebullición. Si el final de temporada perdiendo en cuartos de final de la Liga ACB ya supuso un terremoto, el cambio de entrenador amenaza con hacer que todo salte por los aires, ya que la gran estrella del equipo, Mario Hezonja, no parece estar nada contenta con el nuevo escenario, llevando de paso al club blanco a una situación límite mientras ya asoma Xavi Pascual.

Aunque parece ser el cuento de nunca acabar, en esta ocasión el recorrido puede ser bastante corto. El croata tiene contrato hasta el 30 de junio de 2029, pero ello no quita que haya interés de otros clubes, que incluso en la NBA le tengan en cartera y que de motus propio –cambio de agente mediante– llega la hora de tomar una decisión definitiva tras su futuro, alimentada por el despido de un técnico al que respetaba enormemente como es Sergio Scariolo.

Mario Hezonja lamenta el despido de Sergio Scariolo

El jugador croata ha sido el único en reaccionar tras el adiós de Scariolo; tanto así que una vez visto el mensaje de despedida de su hasta ahora entrenador, ha hecho uso de las redes sociales para dedicarle este mensaje: "Entrenador, gracias. Desde el día 1 creaste un entorno profesional y estableciste la cultura que debería ser innegociable en Madrid. Tengo el máximo respeto por ti y realmente valoré tu esfuerzo con el equipo cada día. ¡Te deseo lo mejor y espero que nuestros caminos se crucen de nuevo!".

El texto expuesto tras la marcha de Scariolo deja claro que Hezonja le hubiese gustado continuar con él, pero es que además días antes, cuando saltó la noticia de la llegada de Pedro Martínez, ya se le vio como poco confundido. Estas fueron sus palabras: "¿Llegados a este punto, escribo algo por aquí o grabo publicaciones en TikTok y escupo fuego?".

Es cierto que el comienzo de la relación de Scariolo y Hezonja no fue el mejor posible, pero ello no quita que se viesen en el presente en la misma página. Por ello, ahora las dudas sobre su continuidad de han multiplicado.

Xavi Pascual le quiere para el Dubai Basketball

Siendo MVP de la fase regular de la Liga ACB y uno de los mejores jugadores europeos, a Hezonja no le falta interés por parte de clubes de la Euroliga. Su intención, en principio, es negociar con el Real Madrid una mejora de contrato y permanecer en la capital de España, pero la convulsa temporada vivida, y sobre todo el terremoto vivido en el banquillo con Scariolo, han enfriado mucho tal posibilidad mientras Xavi Pascual toma posiciones.

El nuevo entrenador del Dubai Basket sabe ya que contará con un súper equipo, pero para que sea aún mejor, y según asegura Marca, está muy interesado en cerrar la contratación del alero croata. No será fácil. Para empezar debe querer el jugador, pero es que además Hezonja no tiene cláusula de salida, por lo que habría que negociar con el Madrid. Más sencillo sería para él partir hacia la NBA, ya que pueden liberarle previo pago de un millón de euros. Toca estar atentos.