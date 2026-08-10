Deja el Real Madrid y ficha por el Estrella Roja

El club balcánico de Ibon Navarro convence a una perla madridista con más protagonismo en el primer equipo que el que tendría en el Madrid y un contrato de dos años

Mientras el Real Madrid trata de cerrar un plantel al que le faltan jugadores y en el que también podría sobrarle alguno... Sobre todo porque aún no acaba de oficializar la salida de Izan Almansa y hay dudas sobre el futuro de Procida en el equipo si llega otro exterior. Hay movimientos fuera de foco que le afectan y que, en este caso, le han dejado sin un jugador con dinámica de primer equipo aunque aún jugaba en el U22.

Uno de sus principales rivales en la Euroliga, el Estrella Roja, ha convencido al serbio Andrej Bjelic para que deje la entidad blanca y se aliste con la rojiblanca a cambio de hacerle un contrato de dos temporadas y darle más protagonismo en el equipo de Ibon Navarro que el que podía tener, si lo tenía, a las órdenes de Pedro Martínez.

De hecho, el equipo merengue tiene el puesto de base muy bien cubierto, pues ahí juegan Facu Campazzo y Andrés Feliz, más un Theo Maledon que combina con la posición de escolta; y hasta entra en determinadas ocasiones el veterano Sergi Llull. No es el puesto en el que Bjelic pudiera tener muchas opciones.

Formado en el KK Borac Mozzart serbio, el jugador balcánico se incorporó al Real Madrid en categoría cadete y, el pasado año, se proclamó campeón de España con el equipo júnior y también, ganó la primera Liga U22. En ella destacó y promedió 11,4 puntos, 3,4 rebotes y 3 asistencias para 10,8 de valoración por partido.

El Estrella Roja saca pecho con este fichaje

"Bjelic ha firmado un contrato de dos años con el Estrella Roja, y al llegar a nuestro club ha cumplido su sueño de infancia y se ha convertido en miembro del club del que ha sido un gran aficionado desde pequeño", publica el Estrella Roja en redes sociales.

Con el técnico vasco Ibon Navarro, el jugador se integrará plenamente en el primer equipo y compartirá banquillo con el también exmadridista David Kramer, que ha abandonado la entidad blanca para firmar por el club balcánico este verano. El jugador ya ha posado con la elástica del equipo de Belgrado y con uno de los referentes del club, el internacional serbio Ognjen Dobric.

Andrej Bjelic no es el único canterano que ha abandonado la entidad blanca este verano, pues todos los años tiene que aguantar el 'saqueo' constante que la NCAA está realizando en las canteras europeas en general y españolas en particular. Pese a ello, conserva algunos de sus referentes, que el pasado año no tuvieron protagonismo fuera de la Liga U22.