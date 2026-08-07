La Euroliga deja a Barça y Valencia Basket fuera de la lucha por el título

El primer power ranking del año confía en el Madrid, pero no en los otros equipos españoles en la Euroliga

Con algunos retoques aún por hacer y muchas estrellas cambiando de bando, la Euroliga ha publicado su primer ranking de la temporada, una clasificación en la que los expertos de la competición, en base a las plantillas de cada uno de los equipos, hacen para decidir una hipotética clasificación final. Y, en ella, ni Barça, ni Valencia, ni mucho menos el Baskonia de Galbiati, salen beneficiados.

El equipo blaugrana está totalmente cambiado con respecto al que el pasado año alcanzó una de las plazas de 'play in', pero se quedó fuera de los ocho mejores. Toko Shengelia ha sido el último en decir adiós y este jueves hacía oficial su salida del club blaugrana y su fichaje por el Dubai Basketball.

Sólo quedan cuatro jugadores de los que Xavi Pascual tenía la pasada temporada. La plantilla se ha rejuvenecido tras la marcha de Satoransky, Clyburn, Shengelia, Laprovittola, Vesely, Willy Hernangómez... y han llegado fichajes importantes, pero los expertos de la competición no creen que mejore lo que tuvo la temporada anterior y lo dejan de cara a este año fuera, incluso, de los diez primeros puestos, por lo que, de cumplirse sus predicciones, no jugaría ni el 'play-in'.

El Valencia Basket paga la factura

Tampoco lo haría un Valencia Basket que fue la revelación de la pasada temporada y que alcanzó la Final Four. Ni siquiera el reciente fichaje de Armoni Brooks le ha elevado en el ránking. Les han quitado a sus principales estrellas, empezando por Jean Montero, y el Madrid se ha llevado a su entrenador, los de Xavi Albert acabarían, según este ránking, en la duodécima posición.

En el equipo que hay muy poca confianza es en el Baskonia. La Euroliga coloca a la cola de su ránking a los mismos clubes que ocuparon las últimas posiciones la campaña anterior y el club baskonista es el segundo peor valorado. Los vitorianos han vivido otro verano convulso, en el que han perdido a algunos de sus mejores hombres y se han reforzado con otros aún por calar. El último en llegar ha sido el base, ex de los Hornets, Damion Baugh.

El Real Madrid, sin extracomunitarios

El único equipo que se salva es el vigente subcampeón europeo, un Real Madrid al que se le han ido sus dos estrellas más significativas (Lyles y Hezonja) y que aún debe completar el equipo, ya que tras la nacionalización de Gabriel Deck y la obtención del pasaporte nigeriano de Chuma Okeke, no tiene jugadores extracomunitarios.

La llegada de Luwawu-Cabarrot, Jaime Pradilla, Mikael Jantunen o Max Shulga le hace más completo y ahora busca alguna estrella para completar las posiciones que tiene más débiles. Eso hace que la Euroliga le vuelva a ver como aspirante al título y le sitúe en cuarta posición.

Power Ranking de la Euroliga para la temporada 2026/27

1. Panathinaikos

2. Olympiacos

3. Fenerbahçe

4. Real Madrid

5. Hapoel Tel Aviv

6. Dubai Basketball

7. Anadolu Efes

8. Zalgiris Kaunas

9. Armani Milan

10. Estrella Roja

11. Barça

12. Valencia Basket

13. Partizan

14. Maccabi Tel Aviv

15. Bayern Munich

16. Besiktas

17. París Basketball

18. Virtus Bolonia

19. Kosner Baskonia

20. ASVEL Villeurbanne