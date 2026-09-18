El Real Madrid de Pedro Martínez repite la final de la Euroliga

Espectacular triunfo del equipo blanco en las semifinales de la primera Supercopa Euroliga, ante un Dubai Basketball cargado de estrellas; Olympiacos será su rival este sábado en la gran final

La 'era Pedro Martínez' en el Real Madrid ha empezado a lo grande, con una final ante Olympiacos que será la repetición de la última final de la Euroliga. Ante un Dubai que jugaba en casa, cargado de estrellas y en que estaban muchos viejos conocidos de la Liga ACB (Xavi Pascual, Toko Shengelia, Diakité o Justin Anderson), los blancos se hicieron con el triunfo y se demostraron a sí mismos que, un año más, están para pelear por grandes cosas. El equipo más laureado de Europa jugará la final de la primera Supercopa Euroliga.

Pedro Martínez dejó fuera a varios de los nuevos, entre ellos los dos últimos en llegar (Damian Jones y Nick Smith Jr.), aparte del habitual del pasado año (Procida) y de un Sergio Llull que este año va a tener que aguantar más de un descarte en competición europea.

El técnico catalán dejó muy claro a lo que va a jugar en esta temporada y por qué insistía tanto en que le fichasen un último exterior. Salió con dos bases (Feliz y Campazzo) y con un quinteto de jugadores que ya estaban con Scariolo la pasada campaña.

Y aunque Tavares se marcó un partidazo y Feliz y Deck rindieron a un gran nivel, el equipo blanco -hoy negro- ganó con la 'unidad B', donde destacaron dos de los nuevos, Luwawu-Cabarrot, autor de 20 puntos, y un Jaime Pradilla que se fue a los 13.

El Dubai empieza mejor que el Real Madrid

Pese a ello, el Real Madrid tuvo que remar desde el inicio. Dubai salió con las ideas más claras y aprovechó las dificultades ofensivas de los blancos para tomar el mando. La movilidad del conjunto local en defensa cerró espacios y obligó al equipo de Pedro Martínez a buscar soluciones que no terminaban de aparecer.

Además, el equipo emiratí comenzó con una puntería extraordinaria desde el perímetro. Sus cuatro primeros triples encontraron el aro y McKinley Wright IV asumió el protagonismo para llevar a los locales hasta el 16-4 en apenas seis minutos.

Los cambios desde el banquillo no terminaron de variar la dinámica. El Madrid seguía sin encontrar fluidez, aunque el triple de Luwawu-Cabarrot sirvió como punto de partida para la reacción. Los blancos comenzaron a buscar con más frecuencia a sus interiores antes de generar lanzamientos exteriores, pero Dubai mantenía unos porcentajes excelentes y cerró el primer cuarto con ventaja (27-18).

El segundo periodo mantuvo inicialmente el mismo guion. La defensa del conjunto de Xavi Pascual provocaba errores y el Madrid era incapaz de correr. Sin embargo, el encuentro dio un giro antes del descanso.

Walter Tavares cambia el signo del partido

Walter Tavares se hizo dueño de la zona y lideró la remontada madridista. Su dominio interior permitió a los blancos recortar una desventaja que había llegado a los 16 puntos (36-20). El Madrid encadenó entonces un espectacular parcial de 14-0 y convirtió un partido que parecía controlado por el equipo local en un duelo completamente abierto.

El conjunto emiratí perdió el control y el Madrid aprovechó para llegar al descanso a solo un punto (43-42). A esas alturas, Tavares ya acumulaba 12 puntos y 3 rebotes.

Tras la reanudación, los blancos elevaron su intensidad defensiva y empezaron a sentirse más cómodos. Las faltas, eso sí, obligaron al Madrid a entrar en bonus muy pronto. A pesar de ello, el equipo de Pedro Martínez consiguió culminar la remontada y ponerse por delante por primera vez con el 50-51 del minuto 24.

Dubai reaccionó de la mano de Elie Okobo y Dwayne Bacon. Los dos exteriores asumieron el peso ofensivo mientras la defensa local volvía a complicar cada ataque madridista. Théo Maledon, especialmente errático en las penetraciones, tuvo dificultades para generar ventajas.

El Madrid encontró una vía de supervivencia en el rebote, donde dominaba por 26-18. La igualdad se mantuvo hasta el final del tercer cuarto, al que los blancos llegaron con una mínima ventaja (63-64).

El último periodo fue un intercambio constante de golpes. Dos triples consecutivos de Pradilla dieron aire al Madrid, pero el equipo de Pascual respondió inmediatamente. Con 72-72 en el minuto 34, todo seguía por decidir.

Luwawu-Cabarrot decanta la balanza para el Madrid

Ahí, Luwawu-Cabarrot volvió a aparecer para poner al Madrid seis arriba (74-81), aunque Okobo y Bacon volvieron a darle la vuelta al marcador en una locura de final. Una pérdida madridista provocada por la presión de Okobo dejó el 88-85 y acercó a Dubai al triunfo.

Pero el Madrid aún tenía una última oportunidad. Luwawu-Cabarrot clavó otro triple espectacular para igualar el partido antes de la última posesión. Walkup tuvo el lanzamiento para ganar, pero falló sobre la bocina y el encuentro se fue a la prórroga.

En el tiempo extra, el Madrid llegó a dominar por ocho (88-96). Y, aunque Okobo mantuvo con vida a Dubai hasta el final y Wright IV tuvo el triple para forzar otro empate, su error acabó condenando al equipo emiratí. El Madrid resistió y selló su pase a la final (95-98), donde ya le esperaba el Olympiacos. El premio será el primer título de la temporada.

Ficha técnica del Dubai Basketball 95-98 Real Madrid

Dubai Basketball (27+16+20+25+7): Wright IV (12), Okobo (24), Bacon (19), Blossomgame (4) y Kabengele (10) -cinco inicial-, Anderson (3), Mintz (3), Bertans, Diakité (5), Shengelia (11), Petrusev y Walkup (4).

Real Madrid (18+24+22+24+10): Campazzo (5), Feliz (10), Deck (15), Okeke (4) y Tavares (20) -cinco inicial-, Shulga, Luwawu-Cabarrot (20), Pradilla (13), Abalde, Maledon (4), Jantunen (5) y Sarr (2).

Árbitros: Ilija Belosevic (SER), Emin Mogulkoc (TUR) y Gytis Vilius (LTU). Sin eliminados. Señalaron falta antideportiva a Jaron Blossongame (17'), falta disruptiva a Justin Anderson (34') y técnicas a Dwayne Bacon (38'), del Dubai, y a Facundo Campazzo (38'), del Madrid.