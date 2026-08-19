El Barça ata a un fichaje que intentó por dos veces previamente

Las salidas de Shengelia y Wright, el equipo blaugrana se ha quedado con Josh Nebo y Olek Balcerowski como únicos referentes en la pintura

Ante las dudas generadas con la nueva plantilla del Barça, el director deportivo Xevi Pujol, avisó hace unos días que aún quedaban dos incorporaciones para completar la plantilla. Se supone que serán para el juego interior, dado que la salida de Shengelia y la marcha de Moss Wright cuando apenas se había cerrado su fichaje, han dejado un hueco importante en las posiciones de '4' y '5'.

Opciones hay en el mercado y habrá más en el mes de octubre, cuando acaben las pretemporadas en la NBA y se produzcan los descartes. Ése es un buen momento para fichar a algún jugador que no tenga sitio en la Liga norteamericana. Pero el Barça no puede esperar hasta entonces, ya que empieza a competir a finales de septiembre.

La solución ha llegado con un viejo conocido, un pívot al que llevan queriendo fichar tres años y que estuvo prácticamente atado el pasado verano antes de que el AS Mónaco -con el que tenía contrato- decidiese contar con él. Se trata del francés Yoan Makoundou.

El ala-pívot galo, de 26 años y 2,07 metros, acabó teniendo menos protagonismo del esperado en el AS Mónaco y, con todos los problemas que tuvo el club del Principado la pasada temporada, acabó jugando los últimos meses en la Liga de China, con los Fujian Sturgeons. La caída del fichaje obligó a que el Barça reculara y acabase recuperando al descartado Youssoupha Fall.

El Barça, con un agujero en el juego interior

El jugador puede ocupar tanto el puesto de Shengelia como el de Moses Wright, por lo que, en función de lo que decidan, deberían ir luego al mercado a por un '4' un '5' con otras características. En Barcelona confían en los antecedentes de Pujol, que incorporó el pasado año a varios jugadores fuera de plazo (octubre y noviembre) y estuvieron entre los que mejor rendimiento dieron en el Baskonia. En esos meses aparecen gangas a un precio de mercado inferior, pero hay que asumir riesgos y ser pacientes.

A pesar de su edad, Makoundou ya ha jugado en un gran número de equipos. El Mónaco lo cedió al Buducnost y al Turk Telekom durante las temporadas 23/24 y 24/25. En los Fujian Sturgeons promedió 15,2 puntos y 6,2 rebotes para partido.

A punto de cerrar a Makoundou

El acuerdo para incorporar al ala-pívot formado en la cantera del Cholet Basket está cercano y con él, el Barça ganaría fortaleza interior y un pívot con buena mano para abrir campo, como quería Sekulic. Makoundou ha ido evolucionando con el paso del tiempo sus porcentajes desde la larga distancia le hacen ser muy peligroso.

En su día fue elegido mejor joven de la Champions 2021, cuando aún jugaba con el Cholet, y cuenta con experiencia internacional también en la Euroliga, en su caso con el AS Mónaco. De momento, el Barça sólo tiene a dos pívots en nómina: Josh Nebo y Olek Balcerowski.