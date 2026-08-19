Rafa Jódar - Flavio Cobolli: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Jódar en el Master 1.000 de Cincinnati

Rafa Jódar y Flavio Cobolli se enfrentan en un duelo con mucho en juego: los cuartos de final de Cincinnati, el Top-10, las ATP Finals 2026...

Rafa Jódar se enfrenta a un partido clave en los octavos de final del Master 1.000 de Cincinnati. No es sólo por meterse por cuarta vez esta temporada entre los ochos mejores en un Master 1.000, sino porque su rival, el italiano Flavio Cobolli, es ahora mismo el tenista que cierra el Top-10 y al que debe superar el español si quiere situarse entre los diez mejores del mundo.

El subcampeón de Roland Garros 2026 aventajaba en 700 puntos al español en el arranque de campeonato, por lo que sólo ganando el torneo, Jódar podría superarle. El objetivo del madrileño es ir partido a partido, no tato ganar un torneo en el que aún están en competición todos los favoritos excepto Djokovic y Shelton. Pero pasar una ronda más le daría opciones para el futuro y respaldaría su candidatura a las ATP Finals 2026.

De hecho, ambos están ahora mismo en esa lucha, con Cobolli ocupando momentáneamente la cuarta plaza en este 2026 y Rafa Jódar la séptima y con los mismos 700 puntos de ventaja para el italiano. Será un duelo complicado, pero también clave para el futuro del español.

“Será un partido muy duro, como siempre cuando juegas unos octavos de final de un Masters 1000", señalaba Rafa Jódar sobre este duelo nada más acabar su partido ante Tabilo. "Intentaré recuperarme bien mañana, aprovechar el día de descanso y preparar el partido de la mejor manera posible. Cobolli es un gran jugador y, si quiero tener opciones de ganar ese partido, tendré que dar lo mejor de mí”, añadió.

Jódar y Cobolli nunca se han enfrentado y eso puede ser mayor problema para el español, que está respondiendo mejor cuando repite duelo y sabe a lo que juega su rival. Le ha pasado recientemente con Fils, Musetti, Tabilo... Es un nuevo reto para un Jódar que ha superado muchos en las últimas semanas.

¿A qué hora se juega el Rafa Jódar - Flavio Cobolli?

El partido entre Rafa Jódar y Flavio Cobolli correspondiente a los octavos de final del Master 1.000 de Cincinnati 2026 tendrá lugar este miércoles 19 de agosto.

El encuentro se disputa en el primer turno de la sesión diurna de la pista central y está programado para que se juegue a las 11:00 horas horas en Cincinnati, las 17:00 horas en España.

Dónde ver por TV y online el partido de Rafa Jódar en Cincinnati 2026

Movistar Plus+ es la cadena que tiene los derechos del Master 1.000 de Cincinnati y es la que retransmita los partidos de este torneo a través de sus canales. También se puede ver en Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo les daremos cumplida cuenta de todo lo que acontezca en esta edición del Master 1.000 estadounidense, con especial atención a lo que hagan los tenistas españoles.