"No digas ni una palabra más...": Medvedev la lía en Cincinnati

El tenista ruso cae en el Master 1.000 de Cincinnati tras romper una pantalla LED, discutir con el juez de silla...

Cada vez es menos novedad que Daniil Medevedev pierda a las primeras de cambio en cualquier torneo importante. Y tampoco lo es que monte el espectáculo en la pista y sea sancionado por ello.

Sin embargo, cada vez es diferente. Unas veces rompe raquetas, otras da pelotazos, otras suelta algún improperio... Varias de estas situaciones la ha producido en su duelo ante el estadounidense Brandon Nakashima, frente al que perdió en tres sets después de desperdiciar tres bolas de partido en el décimo juego de la segunda manga.

Nakashima acabó ganando por 6-7(3), 7-6(4) y 6-1, pero antes de lograrlo, el reciente finalista del Master 1.000 de Montreal tuvo que sufrir en el segundo set y ser testigo directo del show de Medvedev en el 'tie break' de esa segunda manga.

El moscovita rompió ya había 'avisado' de la explosión que podía llegar cuando, unos juegos antes, dio un pelotazo contra a publicidad. Pero fue cuando vio que el 'tie break' se torcía cuando perdió los nervios. Medvedev la tomó con una de las pantallas LED situadas al fondo de la pista y la rompió de un raquetazo después de que una bola le rebotase en la cabeza.

Nakashima conectó un 'ace' y el rebote del fondo de pista le dio en la cabeza al ruso. Ahí perdió los nervios y lanzó su raqueta contra la mencionada pantalla LED. La acción fue justo antes del cambio de lado y, como es lógico, recibió un warning por parte del árbitro, el sueco Mohamed Lahyani.

Lejos de calmarse, Medvedev respondió y mantuvo una tensa discusión con el juez de silla, que cerraría con unas palabras que le podrían haber costado otra sanción: "No digas ni un palabra más".

A partir de ahí, Medvedev se descentró y no fue rival para Brandon Nakashima en el último set. El norteamericano le pasó por encima y acabó cerrando el partido con un contundente 6-1.

Auger-Aliassime sigue adelante en Cincinnati

La derrota de Medvedev fue la única entre los favoritos de un torneo que encara sus últimas rondas con sólo tres de sus principales candidatos eliminados -Shelton y Djokovic cayeron antes-.

En el resto de partidos, el canadiense Auger-Aliassime superó al argentino Juan Manuel Cerúndolo por 7-5 y 6-1, después de que el 'break' logrado por el norteamericano en e décimo juego cambiara totalmente el rumbo del encuentro. Su rival en octavos será Frances Tiafoe, que superó a su compatriota Leaner Tien tras superarle por 6-4, 4-6 y 6-4.

Taylor Fritz, verdugo de Dani Mérida, se cruza con el australiano Christopher O'Connell; Brandon Nakashima con el portugués Nuno Borges; y Musetti con el también luso Jaime Faria, la gran sorpresa del torneo.

Sabalenka mantiene a raya a Rybakina

En el cuadro femenino, la número uno, Aryna Sabalenka, se mantiene por ahora firme y se deshizo de la china Xinyu Wang por un claro 6-1 y 6-3 en apenas 54 minutos de partido.

La bielorrusa mantiene de momento a raya la amenaza de la kazaja Elena Rybakina, que podría arrebatarle el número uno del mundo en este torneo. En octavos, Sabalenka se enfrentará a la checa Sara Bejlek, mientras que Rybakina lo hace con la rusa Diana Schneider.