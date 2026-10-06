Isco, 34 años, se ofrece a Luis de La Fuente para volver a la Selección Española con humildad: "Tengo una edad, pero no me escondo y daré mi mejor nivel en el Betis"

El centrocampista verdiblanco considera que "el Betis actual no se entiende sin Pellegrini", no duda de que necesitan al mejor Ceballos y revela su complicado deseo de volver a ser internacional

Isco Alarcón, por su peso en la plantilla en todos los sentidos, se erige en voz autorizada en el Betis para opinar sobre los temas más trascendentes de la actualidad heliopolitana, entre ellos la continuidad de Manuel Pellegrini más allá del 30 de junio de 2027, cuando finaliza su contrato.

De esta forma, el malagueño no es esconde a la hora de opinar sobre la necesidad de renovar al chileno, al que considera uno de los técnicos más importantes de su carrera. "Lo he dicho muchas veces, Pellegrini es un entrenador que me conoce muy bien, que tiene una idea y un estilo de juego que beneficia a los jugadores con mis características: Ceballos, Fornals... Siempre saca el mejor rendimiento posible de todos los jugadores", apuntó en Sport el malagueño, que destacó que este Betis es obra del chileno, de ahí la importancia de ampliar su vinculación.

Isco rompe una lanza a favor de Pellegrini con una afirmación tajante

"Creo que no se entiende un Betis ahora mismo sin Pellegrini. Tiene un bagaje muy importante en los 6 años que lleva en el club, clasificando a Europa cada año y no se entiende el crecimiento de este Betis sin la mano de Pellegrini", aseguró el medio, que valoró muy positivamente el arranque del equipo y no le pone techo.

"El equipo está muy bien. En liga, hacer 16 puntos de 21 es una media muy buena para acabar en Champions o lo más arriba posible, que es lo que todos queremos. Además, el primer partido de Champions fuera de casa ante un rival como el Lille, que lo está haciendo muy bien en su liga, y llevarnos los tres puntos también es un paso muy importante para poder clasificar a la siguiente ronda", señaló Isco, claro en las metas béticas en la elite continental: "Lo dije en la entrevista de después del primer partido. Nosotros vamos a competir al máximo. No queremos ir de paseo en esta competición y demostrar que tenemos equipo para pasar de ronda. Luego ir partido a partido y a intentar llegar lo más arriba posible".

Isco está convencido de que volverá el mejor Ceballos: "No le quema el balón"

También se expresó con claridad sobre lo que puede aportar Dani Caballos, cuya experiencia y trayectoria la compara con la suya propia. "Sabemos la clase de jugador que es, la calidad que tiene. Dani es un jugador que no le quema el balón. Lo necesitamos. Viene de un periodo donde quizás ha jugado menos. Yo venía también de un periodo similar, y ahora mismo el Betis es uno de los mejores sitios para que vuelva a encontrar su fútbol, para que vuelva a sentirse importante. Estoy convencido de que va a ser muy importante para nosotros, de que va a volver a disfrutar y de que vamos a volver a ver a al Dani Ceballos que todos queremos", señaló.

La estrella bética también se mojó cuando se le preguntó por la posibilidad de volver a la Selección Española después de que sus lesiones en el Betis le dejara sin Eurocopa ni Nations Lague, afirmando que la 'Roja' atraviesa por un momento pletórico en el que resulta difícil hacerse un hueco.

No pierde la esperanza de volver a la Selección Española

"Son un equipazo. Lo llevan demostrando desde la Eurocopa, ganaron la Nations League y en el Mundial estuvieron impecables, sin conceder goles, haciendo el mejor fútbol que yo vi de los partidos que pude ver del Mundial. Es la justa vencedora, tanto de la Eurocopa como del Mundial, con gente muy joven. Es un grupo increíble y ojalá no paren. Nos están haciendo sentir orgullosos al fútbol español y ojalá sigan así", indicó Isco, en cualquier caso espero llamar a la puerta del riojano.

"Pude estar en la última Nations League, pero otra vez por el tema de las lesiones no pude tener continuidad. En el fútbol nunca se sabe. Hay una selección muy joven con mucho talento y es difícil, sobre todo porque ya tengo una edad, pero aquí estamos. Voy a intentar sacar mi mejor nivel en el Betis y ojalá poder volver ahí. No me escondo", explicó el de Arroyo de la Miel, que celebró que, a nivel de lesiones, al fin "estoy viendo la luz".