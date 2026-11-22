Victoria cordobesista en un día negro para el fútbol asturiano en Segunda tras la derrota casera del Sporting

Los equipos asturianos vivieron un domingo negro en los dos partidos que servían para arrancar la jornada en LaLiga Hypermotion. Raúl González cosechó su segunda derrota en otros tantos partidos y, además, lo hizo con contundencia ante un Córdoba que va claramente hacia arriba.

El Sporting, por su parte, se ganó el enfado de los suyos y amplía una semana más el tiempo que lleva sin ganar en El Molinón. Aunque no se prevén cambios, el puesto de Nicolás Larcamón empieza a estar cuestionado en Gijón y la presión aumentará si la próxima semana, en su visita al que podría ser líder mañana, el Almería, los rojiblancos vuelven a perder.

Córdoba 3-0 Oviedo

En el partido que abría el domingo, el Córdoba goleó al Real Oviedo tras completar un encuentro en el que fue muy superior y que bien pudo quedar ya resuelto en una primera parte de claro dominio califal.

El dominio local se tradujo pronto en el marcador. En el minuto 12, Diego Percan filtró un balón al espacio para la incorporación del lateral Dani Budesca, quien batió a Aarón Escandell por su palo. El Córdoba tuvo más ocasiones en los minutos finales, mientras que el Oviedo apenas inquietó con un disparo cruzado de Estanis Pedrola antes del descanso.

Tras la reanudación, el asedio blanquiverde obtuvo premio a la hora de juego con un espectacular zurdazo desde la frontal de Diego Bri que entró tras tocar el larguero. Con todo resuelto, en el tramo final, el reaparecido Kevin Medina provocó un penalti y lo transformó para cerrar la goleada.

Tras este triunfo, el conjunto dirigido por Iván Ania encadena seis jornadas invicto, se sitúa a un punto del 'play off' y ahonda en la crisis de un cuadro asturiano, que suma dos derrotas en los dos partidos de Raúl González Blanco en el banquillo.

Sporting 0-2 Las Palmas

Similar camino que sus vecinos lleva el Sporting. En El Molinón, la UD Las Palmas ahondó la crisis particular gijonesa y se impuso gracias a los tantos de Enzo Loiodice y Miyashiro.

El Sporting arrancó mejor y dispuso de claras llegadas en las botas de Jorge Sáenz e Iosifov, al que le anularon un gol por falta previa. Sin embargo, pasada la media hora emergió el cuadro visitante y pasó a dominar la situación. En el minuto 35, Loiodice aprovechó una prolongación de Iván Jaime tras un córner sacado en corto para abrir el marcador con un disparo cruzado.

Las Palmas asalta El Molinón / @UDLP_Oficial

Tras el descanso, los gijoneses adelantaron líneas en busca de la igualada, pero carecieron de precisión en los metros finales. Las Palmas aguantó replegada y sentenció al contragolpe en el minuto 81 mediante una galopada de Iván Jaime que Miyashiro culminó a placer.

Con esta victoria, el conjunto grancanario iguala a puntos a los asturianos, los adelanta en la tabla y los deja sumidos en una crisis de resultados en su propio feudo, donde ya suman cuatro derrotas.