El Betis pierde dos puntos que tenía ganados en el minuto noventa tras un fallo garrafal de Valles. A pesar de la buena actuación del equipo sobre el verde, todo quedó marcado por esa acción que fue la causante del reparto de puntos.

El Betis ha realizado un excelente inicio de temporada, con un gran nivel individual de todos sus jugadores y un excelente funcionamiento colectivo que hasta ahora le ha permitido ser el cuarto clasificado en el campeonato doméstico y con medio pie en la próxima ronda de Liga de Campeones; de hecho, ganar el próximo martes cerraría virtualmente su presencia entre los 24 mejores clasificados de la fase liga.

Salió Manuel Pellegrini con el esperado 4-2-3-1 que tan bien le ha funcionado. Eso sí, con sorpresa en la delantera. Jugó de inicio Ruibal en punta junto al resto habitual en el once, por detrás de él. Parrott, tras su estancia con la selección, y Cucho comenzaron el partido en el banquillo, este último tras regresar por primera vez a una convocatoria desde su lesión.

ÁLVARO VALLES: 2

Un partido que transcurría con total normalidad, terminó manchado por el empate sevillista en el descuento tras su fallo grosero y garrafal que privó al Betis de volver a sumar de tres en el Pizjuán por segundo curso consecutivo.

BELLERÍN: 7

Partido muy correcto de Bellerín que no sufrió en ningún momento del partido, ni con Félix Correia ni con Vargas en el tramo final. Algo desaparecido en ataque, pero ni mucho menos es su función principal.

MARC BARTRA: 8

El central español sigue a buen nivel. Destacable su primera mitad con Natan al lado, siguen siendo una garantía para Manuel Pellegrini en la zaga.

Bartra e Isco protestando al colegiad del Derbi / IMAGO / Lince

NATAN: 8

El brasileño volvió a ser la nota destacada del Betis en defensa. Muy correcto en la primera mitad junto a Bartra cuando más sufrió el Real Betis. Un partido pulcro que vuelve a demostrar que el conjunto verdiblanco tiene ahí un activo de muchos millones.

FRAN GARCÍA: 7

De nuevo un gran partido del futbolista español en el lateral zurdo. Contribuyó en ataque y se mantuvo correcto en banda con el cambio de extremos del Sevilla. Defendió bien a Rubén Vargas y a Ejuke.

MARC ROCA: 7

El mediocentro español volvió a hacer un gran partido pasando desapercibido; le da el equilibrio necesario al Real Betis. Acierto en el pase y bien colocado; no es necesario pedirle más a un mediocentro defensivo. Sigue demostrando que le ha ganado con creces el puesto a Facundo Bernal.

PABLO FORNALS: 6

Buen partido de Pablo Fornals. Está aún lejos del jugador que vimos la pasada temporada y eso se nota en la toma de decisiones que realiza en el partido. Debe subir el nivel cuando vuelva Ceballos. Hay una bonita pugna por ese puesto en el cuadro heliopolitano.

ISCO: 6,5

De más a menos en el partido, le empiezan a pesar las segundas mitades. Pero aun así, su calidad es incuestionable. No ha sido su mejor partido, pero demuestra cada vez que toca la pelota la clase y el nivel que tiene. Muy difícil sacar a este jugador del once inicial de Pellegrini.

ANTONY: 9

El mejor jugador ofensivo del partido en clave Betis. Por fin consiguió su ansiado gol en la temporada. Se comió a Suazo por la banda derecha

EZ ABDE: 4

Discreto partido del marroquí, ni mucho menos excelente. Rápido en las contras, aunque no tomó siempre las mejores decisiones. No tuvo su mejor noche, no apareció la chispa que lo caracteriza. Juan Iglesias tuvo un cómodo partido en el lateral derecho del Sevilla.

AITOR RUIBAL: 5

Pasó muy desapercibido en el campo, al fin y al cabo no es delantero por mucho que cumpla en la mayoría de posiciones, el partido de hoy le pasó por encima.

Kike Salas, autor del empate, pugna con Aitor Ruibal / IMAGO / Lince

MANUEL PELLEGRINI: 6

El técnico chileno no arriesgó con la alineación más allá de apostar por Ruibal en la primera mitad. Salió sin un delantero centro puro al Gran Derbi. El plan de partido le salió a las mil maravillas. Supo sufrir, aprovechó lo poco que tuvo y su equipo se plantó bien sobre el Pizjuán para ganar el Derbi. Todo esto se fue por la borda debido al grosero error de su portero en el minuto 90.

PARROTT: 1

Mal, empeoró a Ruibal de hecho. Poco o nada hizo bien el jugador irlandés en la media hora que jugó.

DEOSSA: 4

Pasó bastante desapercibido. Entró para aportar músculo y posesión y apenas tocó la pelota.

RIQUELME: 4

Al igual que Deossa, entró pero como si nada. Se intentó aprovechar sus características para las contras, no pasó.