Un aficionado del Sevilla y otro del Betis, amigos y naturales de Tarragona, cumplen el sueño de vivir juntos por primera vez la gran cita del fútbol sevillano en el estadio nervionense. Una historia que demuestra que el fútbol también sirve para unir.

El fútbol tiene una capacidad única para generar rivalidades, despertar pasiones y, al mismo tiempo, protagonizar historias que van mucho más allá de los resultados. Y el derbi sevillano es uno de esos escenarios en los que las emociones se multiplican. Pero, en ocasiones, lo más bonito de un partido no está únicamente sobre el césped, sino también en las historias que se esconden en las gradas.

Es el caso de dos amigos de Tarragona, uno sevillista y otro bético, que han viajado hasta Sevilla para vivir juntos una experiencia muy especial: presenciar por primera vez un derbi entre Sevilla y Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Una cita que llevaban tiempo esperando y que, por fin, han podido compartir sin que sus diferentes sentimientos futbolísticos sean un impedimento para disfrutar de la ocasión.

Una historia que surgió hace un año

La idea surgió después de que uno de ellos ya hubiese acudido al derbi de la pasada temporada. Aquella vez, el plan se quedó a medias, pero la promesa quedó hecha. "El año pasado ya se quedó con las ganas y ya le dije yo: el próximo año vamos al Pizjuán", explica el aficionado sevillista. Esta vez sí ha llegado el momento de compartir la experiencia desde las gradas del estadio nervionense.

Para el seguidor bético también será una vivencia diferente. Aunque ya ha tenido la oportunidad de presenciar otros derbis, como el vasco, reconoce que el ambiente que rodea al enfrentamiento entre Sevilla y Betis tiene algo especial. "He vivido otros derbis y la verdad es que es un ambiente muy bonito, pero él ya me ha hablado de que el ambiente aquí es otra cosa diferente", comenta.

Y es que el encuentro de este sábado, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga, llega con muchos alicientes. El Betis aterriza en Nervión desde la cuarta posición, con 26 puntos, mientras que el Sevilla ocupa la sexta plaza, con 18, en un derbi que vuelve a enfrentar a los dos equipos en la zona noble de la clasificación. Además, los verdiblancos ya saben lo que es ganar en el Sánchez-Pizjuán recientemente, ya que se impusieron por 0-2 la pasada campaña y quieren seguir esa dinámica.

Un derbi no tiene favoritos

Los dos amigos también tienen claro que, por mucho que uno de los equipos llegue en mejor dinámica, un derbi siempre es imprevisible. "El Betis viene en buena forma, pero es que un derbi puede cambiar todo", reconoce el aficionado verdiblanco, consciente de que este tipo de partidos tienen sus propias reglas.

En cuanto a los pronósticos, tampoco hay acuerdo, como no podía ser de otra manera. Uno se atreve con un 2-1 y hasta se aventura a señalar a Fofana como MVP del encuentro: "Seguro, segurísimo". El otro, mucho más optimista con los intereses verdiblancos, apuesta por un contundente 0-3 siguiendo la línea de la pasada temporada.

Dos amigos, dos equipos y dos pronósticos completamente opuestos. Pero una misma ilusión: disfrutar juntos de uno de los partidos más especiales del fútbol español. Porque el Sevilla-Betis se juega durante 90 minutos, pero las historias que deja alrededor de él pueden durar toda una vida. Y esta pareja de amigos llegada desde Tarragona ya tiene la suya.