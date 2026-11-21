El utrerano, al borde del llanto durante la previa del derbi sevillano ante el Sevilla FC, un encuentro que no podrá disputar. Se le vio roto de dolor durante el recibimiento de la afición verdiblanca al equipo

El Gran Derbi mueve muchas emociones. Es un partido distinto, una ciudad dividida durante un día entero y muchas consecuencias tras el resultado final para unos u otros. Lo pasional que son las dos aficiones de los equipos sevillanos hace que lo emocional sea muy importante en un choque que suele marcar para las próximas jornadas dependiendo de su marcador. Y de esas emociones no se libra nadie. Ni jugadores, ni directivos, ni hasta el mismísimo utillero de cada club. Y las emociones pueden aflorar en cualquier momento del día, no sólo en el partido.

La emoción de Ceballos con la afición

Dani Ceballos ha sido el claro ejemplo en el recibimiento de la afición del Betis al equipo en su hotel. La hinchada verdiblanca se movió en masa para acompañar y alentar a los suyos horas antes del decisivo duelo. Y el utrerano dejó una de esas imágenes que dan la vuelta al mundo. Los jugadores bajaron a recibir a los suyos y sentir ese calor y en medio de los cánticos, un rostro se coló en las cámaras de ESTADIO Deportivo. Dani Ceballos vivía el primer momento emocionante del día y hacía esfuerzos para evitar las lágrimas en mitad de la fiesta verdiblanca.

El utrerano lo ha intentado hasta el final, pero las molestias físicas de esta semana le han dejado sin poder disfrutar del primer derbi de la temporada, en el campo del eterno rival. Seguramente, una de las fechas marcadas en rojo cuando se hizo oficial su vuelta al Betis en este pasado mercado de fichajes veraniego. Ahora, le tocará esperar al partido en La Cartuja, allá por febrero, para poder volver a vivir un derbi con la camiseta del Real Betis.

Joaquín, la otra cara de la moneda

A pocos metros de Ceballos, y prácticamente desde el principio del recibimiento, estaba Joaquín Sánchez. El ex capitán y leyenda verdiblanca disfrutó de lo lindo. Era lo contrario al lesionado y emocionado Dani. Joaquín festejó, cantó, saltó y se llevó la mano al pecho en repetidas ocasiones cuando la afición del Betis empezó a entonar el "Oh capitán" dirigido al portuense. Junto al resto de directivos, como Ángel Haro, Ozgur Unay, Alexis o el director deportivo Manu Fajardo, el gaditano llevó la voz cantante de la parte seria del club y no paró de disfrutar ni un segundo.

Joaquín, cantando con la afición del Betis

El espectacular recibimiento de la afición del Betis

La afición del Real Betis se había dado cita a las 11 en el hotel en el que se hospedaba el conjunto verdiblanco y fueron fieles y puntuales a su cita. Llegaron unidos y cantando a voz en grito casi para sacar de sus habitaciones a toda la plantilla sin necesidad de aviso. Bengalas, banderas al aire y un sin fin de canciones en verdiblanco para calentar los motores de cara al gran partido que se viene esta tarde en el Ramón Sánchez-Pizjuán. En medio del repertorio de canciones y antes de despedirse de la plantilla también hubo tiempo para un discurso de motivación antes del partido.

"Una cosa solo, no hace falta recordar lo que es un derbi para nosotros, para esta ciudad, porque eso lo sabéis de sobra. Pero esto es más que fútbol, esto no solo es fútbol, quiero que lo tengáis muy claro. Esto es el bien contra el mal. Estos son valores, esto es la humildad, el sacrificio, la rebeldía, el trabajo, el estar todos los días con los de abajo y levantarnos una y mil veces. Eso contra la soberbia, la prepotencia, el intentar hundirnos una y mil veces cada vez que han podido. Hoy es nuestra oportunidad de demostrarlo. Llevamos mucho tiempo que hemos mamado, mucho tiempo que hemos mamado, y ya llevamos unos años que estamos demostrando que estamos por encima de ellos. Hoy, hoy es el momento de dar un porrazo fuerte sobre la mesa y demostrarles que somos más que ellos"

Con estas palabras despedían a un equipo que podría dar un golpe encima de la mesa tanto en los derbis, ganando por segundo año consecutivo en el estadio del eterno rival, como en la clasificación, asegurando esa cuarta plaza y marchándose a Bratislava con la intención de cerrar la clasificación, al menos entre los 24 primeros, para la siguiente ronda de la Champions League.