El entrenador de la UD Almería ha dado su opinión sobre el reparto que ha hecho la RFEF para la segunda ronda del torneo del KO y ha advertido que el partido contra el equipo de la ciudad autónoma va a ser complicado

Xavier García Pimienta, entrenador de la UD Almería, ha atendido a los medios de comunicación este sábado en la previa del encuentro de Segunda división que va a jugar su equipo contra la AD Ceuta FC﻿, que se disputa el próximo lunes. El técnico catalán ha advertido que el duelo va a ser difícil. Por otro lado, también ha dado su opinión sobre la distribución que ha hecho la RFEF para el sorteo de segunda ronda de la Copa del Rey.

García Pimienta ha mostrado su desaprobación por el reparto que ha hecho la RFEF con el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey. "No podemos hacer nada, pero es cierto que no lo entiendo. Es una situación que no entiendo. Si algo tenía la Copa del Rey es que los equipos de superior categoría siempre se enfrentaban con los de inferior categoría por sorteo. En este caso, la RFEF ha decidido eso y no hay ningún tipo de excusa, pero es cierto que, por lo menos, yo no lo entiendo".

García Pimienta hace repaso de altas y bajas en la UD Almería antes del partido contra el Ceuta

García Pimienta, entrenador de la UD Almería, ha dicho que Dzodic y Cipenga están para jugar. "Stefan Dzodic y Brian Cipenga están perfectamente. Además, no quisieron ni descansar. Cuando vienes de un viaje tan largo, especialmente Cipenga, le propusimos introducirse poco a poco a los entrenamientos y dijo que estaba perfecto y que quería entrenar. Por lo tanto, han entrenado bien, están a disposición y con mucha energía".

La UD Almería sólo tiene las bajas de Rodrigo Ely y Melamed. "Ahora mismo Rodrigo Ely y Nico Melamed son las únicas bajas. El segundo está haciendo trabajo de campo y está subiendo un poco la intensidad. Todavía le quedan unas semanas de trabajo, pero es cierto que está teniendo muy buenas sensaciones. Cada vez tiene menos molestias en la rodilla y eso es lo que va a marcar su reincorporación. No le vamos a meter ninguna prisa y él marcará ese camino. Espero que en unas pocas semanas empiece a hacer trabajos con el grupo y, a partir de ahí, irá decidiendo cómo se va encontrando. No sabemos nada de fechas porque ellos van a marcar el plazo de recuperación. El resto de la plantilla está bien".

No pone de excusa que el partido contra el Ceuta se juegue el lunes

García Pimienta ha advertido que el partido contra el Ceuta, que es colista de Segunda división, no será fácil. "El partido del lunes va a ser muy difícil. Si solo miras la clasificación, te puedes confundir. Será un encuentro muy exigente. He visto prácticamente todos los partidos del Ceuta esta temporada y ya se vio la manera que Serbio Lobera [nuevo entrenador] quiere introducir a su equipo: propositivo, con laterales altos y con la intención de querer el balón. El rival no tiene una puntuación buena, pero queda muchísima liga por delante. Si todos los partidos son difíciles, cuando vas a un campo como el del Ceuta, todavía mucho más. Por lo tanto, debemos tener la máxima exigencia, la máxima humildad y plantear el partido con toda la concentración del mundo. Los jugadores son conscientes de esta situación y vamos a trabajar el choque con todas las garantías".

Por último, ha dicho que no sirve de excusa que el partido se vaya a disputar el lunes. "Lo que más me preocupa es que seamos nosotros contra el Ceuta, adaptándonos al partido que nos vamos a encontrar. El rival es un equipo intenso y, al mismo tiempo, le gusta tener el balón. Si nos lo quitan, somos un conjunto capaz de adaptarse a muchas situaciones, pero va a ser todavía más peligroso si te quitan la pelota. Tenemos que ser ambiciosos y saber llevar el partido en cada momento a lo que nos interese"

"No me preocupa jugar el lunes porque no podemos hacer nada. Cuando te toca un partido en esta fecha, lo primero que miras rápidamente es el siguiente partido, y lo tenemos el domingo. Tenemos seis días para preparar el encuentro contra el Real Sporting. Es un viaje exigente que todo el mundo tiene que hacer".