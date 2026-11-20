Ceballos se queda fuera a última hora de la convocatoria por sus molestias, al igual que Morante, pero vuelve Cucho Hernández y llega a tiempo Riquelme para una lista sin sobresaltos

Cabe recordar que en el derbi como visitante de la temporada pasada el club verdiblanco no facilitó la lista de convocados en las horas previas al choque y no la publicó hasta que se consumó la victoria en el Sánchez-Pizjuán como parte de la guasa por el asalto en Nervión.

Un año después, el Betis ha cambiado su forma de actuar con respecto a aquel duelo cainita y mantenido la habitual de ofrecer la lista de elegidos a primera hora de la tarde al encuentro.

Así, poco después de la rueda de prensa de Pellegrini, se hizo oficial la lista de 23 convocados para el trascendente partido de mañana en Nervión con novedades importantes con respecto a los últimos partidos. En su mayor parte son noticias positivas, si bien la negativa resulta muy relevante para los intereses verdiblancos.

Ceballos y Morante, bajas para el derbi

De ese modo, Dani Ceballos no llega finalmente a tiempo para el derbi debido a las molestias que ha arrastrado durante esta semana y que le han impedido entrenar en tres de últimas cuatro sesiones. El jueves sí se unió al grupo, pero hoy no y finalmente se ha quedado fuera de la convocatoria en su mejor momento como bético.

Ceballos, en el partido copero. / Imago

Tampoco está disponible José Antonio Morante debido a una contusión en la cadera, por lo que pierde la oportunidad de ser una alternativa en su debut en el derbi hispalense.

Vuelven Cucho y Facundo Bernal, y llega Riquelme

En lo positivo, Cucho Hernández reaparece en una lista tras recuperarse de una larga lesión y podría partir de titular si Pellegrini lo estima conveniente.

También llega a tiempo Rodrigo Riquelme después de una semana en la que no ha estado en alguna sesión por una faringitis, si bien ya ha dejado atrás el proceso y puede vestirse de corto sin problemas.

Por otro parte, Facundo Bernal ya ha cumplido la sanción de cuatro partidos y se encuentra nuevamente a disposición de Pellegrini, por lo que ha entrado en la lista tras regresar de la concentración con Uruguay.

Sin sorpresas con Lo Celso

Por otro lado, Pellegrini sí ha tenido en cuenta a Lo Celso y ha dejado fuera a Iker losada después de la sorprendente permuta que hizo en la lista contra el el he y que trajo cola en su momento.

Esta es la lista completa de Pellegrini para el derbi de este sábado contra el Sevilla: Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Marc Bartra, Facundo Bernal, Antony, Pablo Fornals, Cucho Hernández, Ez Abde, Fran García, Ángel Ortiz, Diego Conde, Álvaro Fidalgo, Valentín Gómez, Riquelme, Nelson Deossa, Troy Parrott, Giovani Lo Celso, Marc Roca. Isco Alarcón, Junior Firpo y Aitor Ruibal.