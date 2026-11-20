El chileno ha sido claro al respecto de considerar este tipo de encuentros como vara de medir los logros del primer equipo verdiblanco, todo ello en un año con un Sevilla que cuenta con cierta mejoría

Un día queda para que se dispute uno de los encuentros más importantes de la temporada, como es ese derbi sevillano que volverá a dividir la ciudad como cada temporada lo hace. Un partido especial y que, en ciertas ocasiones, sirve para dar un importante golpe sobre la mesa. Esto puede servir más para un Sevilla que sabe que está ante una gran oportunidad de poder demostrar que las cosas están cambiando en Nervión, todo ello ante un Betis consolidado en los puestos altos de la clasificación liguera y realizando un gran papel en la Champions League. Motivos para poder soñar esta temporada.

Manuel Pellegrini, curtido ya en mil batallas de este estilo, ha comparecido ante los medios de comunicación para mostrar sus sensaciones antes de este encuentro que puede definir al primer ganador de los derbis este año. Una de las cuestiones ha ido versada acerca de si se puede considerar este encuentro un elemento para valuar las sensaciones del equipo. En su respuesta, ha sido algo tajante.

"Para la hinchada ganar todos los derbis sería muy importante. Si usted me pregunta a mí ganar los derbis y salir quinceavos, le digo que prefiero no ganar los derbis y salir quinto, cuarto, jugando Champions League; pues no tiene relación una cosa con la otra. Dentro de lo que, personalmente, pienso que es tan importante tener una regularidad, una campaña para conseguir logros. Dentro de eso, tiene que estar intentar ganar los derbis también, porque sabemos que es un partido distinto a la de toda hinchada".

El chileno 'escapa' de favoritismos

En los derbis, el poner el cartel de favorito es una práctica la más habitual. En este caso, el chileno ha rehuido de ello. "Nunca lo hay, uno puede ganar los nueve derbis anteriores y perder el siguiente. Cuanto uno más se sienta favorito, es peor. El fútbol es el deporte más popular del mundo porque tiene muchas circunstancias que no da un favorito fácilmente a excepción de los equipos muy grandes, pero también son muchas las sorpresas. Es un derbi con dos equipos en un buen momento, el Sevilla está peleando por posiciones europeas y nosotros estamos bien en las tres competiciones, pero como dije, saldremos a intentar ganar desde el primer minuto".

El Betis celebra el derbi de la pasada campaña

"Hay momentos y circunstancias que en los derbis tienen muchísimos factores que alteran los resultados. Estamos los dos en una temporada muy regular del Sevilla respecto a campañas anteriores y nosotros hemos intentado mantener también la estabilidad en los resultados. El partido de mañana no está condicionado a circunstancias del pasado".

Un Sevilla con mejores sensaciones a otras campañas

Este Sevilla de este año parece estar dando sensaciones distintas a temporadas anteriores cuando el equipo peleaba por el descenso, algo que también ve el chileno. "En algunos partidos estuvimos más cerca en la tabla. Los últimos no son los resultados como esperaban, pero es un equipo rocoso, con buenos jugadores, que tiene una idea de fútbol directa, que juega en su estadio. Vamos a encontrar un Sevilla muy peligroso".