El técnico del Sevilla, Luis García Plaza, ha repasado a actualidad deportiva de su equipo a menos de 24 horas para el gran partido de la jornada: El Gran Derbi Sevillano. Los internacionales, la banda derecha, los canteranos,...

Luis García Plaza ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa del partido ante Rea﻿l B﻿e﻿t﻿i﻿s﻿ Una intervención del técnico madrileño en la que ha destacado el encaje de bolillos que tiene que hacer hasta enero para solventar el problema en la banda derecha. También ha indicado la situación de los internacionales que han llegado en las últimas horas a la ciudad para incorporarse a la dinámica del equipo.

Luis García Plaza en el Bernabéu / IMAGO / Cordon Press

El técnico de Sevilla ya tiene claro quién va a jugar y se ha encargado de dejar la duda encima de la mesa sobre el sistema que utilizará. "¿Cuántas veces me habéis preguntado que si iba a jugar con dos delanteros? En un partido en el que no salen bien las cosas, tenemos que jugar con tres en el centro. No son así las cosas. Ya veremos si jugamos con tres o con dos mediocentros", declaró Luis García Plaza. "Sí, tengo claro el equipo. Los cambios en los últimos partidos fueron una gestión de cargas, teniendo en cuenta que Sangante ha jugado en su carrera de lateral derecho. Ya saben hasta ellos quién va a jugar", apostilló también.

Los internacionales que han llegado algo justos de tiempo

A pesar de la preparación de este partido durante dos semanas, el técnico de Sevilla tenía un ojo puesto en los internacionales. "Los internacionales no han participado mucho. El que más tocado llega es Suazo, por el viaje y los minutos. Llegó ayer, pero todos están bien. Contamos con todos desde el principio. Todos están aptos y todo está bien. Cuando se van solo pido que nos acompañe la fortuna con las lesiones", indicó García Plaza.

Los problemas en banda derecha

Pero la mayor preocupación de García Plaza en lo que resta de 2026 se encuentra en la banda derecha. Hay falta de efectivos y el técnico pide el compromiso de sus jugadores para sumar al rendimiento del equipo: "Nosotros tenemos tres jugadores de banda y hemos perdido a dos. Era donde más jugadores teníamos y ahora es el sitio donde menos tenemos. Rubén, Ejuke y Félix tienen que ser importantes de aquí hasta enero, cuando vuelva Miguel también. Tenemos que buscar ya ese cuarto jugador que los ayude. No veo a ningún jugador, ni un delantero ni un mediocentro, jugando en banda. En el lateral derecho y en las bandas tenemos un problema de efectivos".

No obstante, la cantera podría llegara ser protagonista en este tramo de la temporada. El técnico confía en los chicos. incluso Marc Scuri, joven jugador del Sevilla ha entrenado durante esta semana con el primer equipo. "Estamos contentos con todos los chicos del filial que nos puedan ayudar. Si algo he demostrado es que no me ha temblado el pulso", concluyó García Plaza.