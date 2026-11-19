Un empate a tres en el Benito Villamarín, una última jugada para la historia y unos protagonistas que, casi 30 años después, siguen sin ponerse de acuerdo sobre si el balón cruzó la línea

Hay jugadas que sobreviven al resultado y terminan formando parte de la historia de un derbi. La del 17 de mayo de 1997 es una de ellas. El Benito Villamarín asistió aquella tarde a un Betis-Sevilla de locura, con seis goles, una expulsión, alternancias en el marcador y un desenlace que todavía hoy divide a quienes lo vivieron. Casi tres décadas después, lo ocurrido en aquel Gran Derbi está de actualidad a las puertas de un nuevo enfrentamiento entre los dos conjuntos de la capital hispalense.

El partido ya había ofrecido prácticamente de todo. Robert Jarni adelantó a los verdiblancos con un espectacular tanto, pero el encuentro dio un giro con el penalti y la expulsión de Roberto Ríos sobre José Mari en el minuto 26. Prosinecki convirtió la pena máxima y, pese a jugar con diez, el Betis llegó a ponerse 3-1 gracias a otro tanto de Jarni y uno de Cañas en el minuto 87. La reacción sevillista fue inmediata: Salva y Galván marcaron durante el tiempo añadido para establecer el 3-3.

Pero aún quedaba una última jugada. Una falta sobre Cañas permitió a Jarni disponer de una oportunidad para darle la victoria al Betis. Su lanzamiento acabó con el balón cerca de la línea de gol y Juan Carlos Unzué despejándolo. Para los béticos había entrado; para los sevillistas, no. El árbitro Fernando Carmona Méndez consultó a su asistente y dio por terminado el encuentro sin conceder el tanto.

Los protagonistas siguen sin ponerse de acuerdo, tal y como contaron a Relevo hace un par de años. "De nuestra parte todos decíamos que había entrado y ellos lo contrario. Juan Carlos (Unzué), Prieto… Es complicado, son acciones muy rápidas y muy difíciles de ver en el momento", recuerda Roberto Ríos. El propio Prieto, sin embargo, sostiene que el balón no cruzó completamente la línea: "Bajo mi punto de vista no entra, aunque no estoy en una posición paralela para observarlo, estoy frontal".

Alexis Trujillo tampoco ofrece una certeza absoluta, aunque recuerda la impresión que tuvieron los jugadores verdiblancos: "Esa jugada quedará para misterios sin resolver. Nunca hubo una imagen o una cámara que la mostrase bien".

El colegiado Carmona Méndez, que tuvo que abandonar el césped escoltado por la policía, y el delegado bético, Rogelio Sosa, recordaron en Relevo que se apoyó en la decisión de su asistente. "Yo miré a mi juez de línea y lo tuvo claro. Fue una decisión rápida; en ese sentido tienes que confiar en él y asumir la decisión. Tenía una mejor posición que yo para decidir", explicó.

La tensión tampoco terminó con el pitido final. Manuel Ruiz de Lopera bajó a hablar con el árbitro y después salió a pedir calma a los aficionados que aguardaban a las puertas del estadio. El propio Mendéz recordaba el gesto: "También tengo que decir que se portó bien, fue todo un caballero y salió a pedir a la afición que me dejase tranquilo. Había como un centenar de aficionados agolpados en la puerta del estadio esperándome, pero no pasó nada".

Ni el paso del tiempo ha resuelto la incógnita ni las imágenes disponibles permitieron despejarla. En aquel derbi no había VAR, ni tecnología de línea de gol. Solo la percepción de los futbolistas y la decisión arbitral. Una jugada que, como tantas otras, quedó atrapada para siempre en la memoria del fútbol sevillano.