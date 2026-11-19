El futbolista del Deportivo de La Coruña ha repasado cómo llegan al choque de Mendizorroza, un estadio donde ya marcó un doblete que le encantaría repetir, aunque sabe que será partido "duro" en un escenario complicado aunque confía en su equipo

Luismi Cruz, extremo derecho del Deportivo de La Coruña, ha pasado por la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo para atender a los medios y analizar cómo afronta el equipo coruñés este tramo final del año después del buen arranque liguero, donde han sumado ya 15 puntos y está en una cómoda novena posición.

Este sábado espera el Alavés en Mendizorroza, un rival correoso y un estadio complicado. "Sabemos que el Alavés es un rival duro, que compite todos los partidos, que en su campo se hacen fuertes, ganan muchos duelos y nosotros con la misma ambición de siempre, de ir a sacar los tres puntos, hacer nuestro mejor partido y, a partir de ahí, ver cómo va evolucionando el partido, qué nos vamos a encontrar y con muchas ganas de que llegue el sábado y ver lo que va a pasar", ha reconocido.

Sobre si están con ganas de competir tras este segundo parón, el gaditano ha sido sincero: "Sí, con muchas ganas, con muchas ganas de volver a competir. Estamos recuperando a compañeros internacionales y también de que el grupo está recuperando a Zakaria Eddahchouri, Bright Ede... Estamos casi todos ya y con ganas de que llegue este sábado para poder ganar".

Luismi Cruz, en un partido con el Deportivo. / @RCDeportivo

Su primer año en Primera división

"Sí, yo me encuentro muy bien. Ya lo dije una vez, que creo que estoy encontrando sensaciones buenas, tanto en una posición o en otra, en las que el míster decide ponerme. Yo siempre me intento adaptar y, sobre todo, para el bien del grupo. Siempre intento dar el máximo de mí donde me pongan y en beneficio del grupo".

Importante ganar a un rival directo como el Alavés

"Para nosotros este rival es directo, tenemos que ir con la ambición de sacar esos tres puntos. Pero creo que mirar más allá del sábado es equivocarnos. Primero tenemos que centrarnos en este partido, en lo importante, y a partir de ahí ya veremos lo que viene más adelante".

"Siempre intento dar el máximo de mí donde me pongan y en beneficio del grupo"

Entrenar sin todos los compañeros

"Sí, la verdad que no es fácil. Al final están llegando cada uno en su tiempo y también habrá que ver cómo están ellos físicamente. El míster decidirá lo que tiene que hacer, pero yo la verdad que los veo bien. Creo que ya están acostumbrados a irse tantas veces con su selección y creo que también eso es bueno para nosotros, tener aquí representantes que representen al Dépor por fuera, y están muy bien".

Se siente orgulloso de sus compañeros internacionales

"Sí, claro, al final que llamen a un compañero tuyo para representar a su país creo que también te llena de orgullo. Creo que el trabajo colectivo también hace que ellos saquen su mejor versión y siempre que le podamos ayudar para que vayan con sus selecciones y que ellos hagan las cosas bien aquí, pues es un orgullo para nosotros".

"Que llamen a un compañero tuyo para representar a su país creo que también te llena de orgullo"

El empate contra el Espanyol

"Al final hemos analizado los errores que tuvimos, los aciertos también, y creo que nos sirve para aprender. Al final somos muchos de los que estamos nuevos en la categoría y al final nos estamos encontrando escenarios que no estamos acostumbrados, pero nos sirve para de aquí en adelante tener esa sensación, esos partidos que nos estamos encontrando y sacarlos de una mejor manera".

El ambiente que espera en Mendizorroza

"Sabemos lo que nos espera allí. Ellos van a apretar pero nuestra gente seguro que estará en la esquina animándonos, que no son pocos, que se hacen notar a cada campo que van y con ganas de que llegue el partido y demostrar que queremos ir a por los tres puntos".

Allí marcó un doblete contra el Mirandés

"La verdad que fue un partido muy especial para mí. Encima marqué mis primeros goles con esta camiseta, me encontré muy bien en aquel partido y ojalá en el mismo escenario pueda vivir algo parecido".

Su recuerdo a Jesús de Miguel tras pasar por el Tenerife

"Mandar mi ánimo a la familia, al club. Al final tengo muchos excompañeros allí, que sé por la situación que han vivido. No es fácil para nadie y mandarles mi apoyo. Sé que es un momento difícil para ellos, para afrontar esta temporada que les viene por delante, pero estoy seguro que sacarán fuerza de donde no las hay para dedicarle allá arriba a Jesús de Miguel esta temporada".