El técnico del Alavés confirma que Mariano Díaz y Abde Rebbach llegan a tiempo para la cita del sábado ante el Deportivo, analiza el posible doble pivote con Guevara y Antonio Blanco, y el crecimiento del extremo gallego...

El Deportivo Alavés recibe este sábado a las 14:00 horas al Deportivo de La Coruña en Mendizorroza, un duelo al que ambos equipos llegan separados por apenas dos puntos (15 los gallegos, 13 los vascos) pero en el que los vitorianos esperan aferrarse al factor campo para sacar tres puntos, o eso espera Quique Sánchez Flores.

"Creo que es mejor centrarse en cada partido. El partido del Dépor es ahora muy importante, los jugadores tienen muchas ganas, todos tenemos ganas de volver a conectar con nuestra afición, volver a dar el partido que merecen y yo llevo imaginando ese partido bastante tiempo. Ojalá salga en la medida que me lo imagino para poder transmitir las sensaciones que queremos", ha explicado el técnico babazorro.

Recupera a los internacionales

"Falta por incorporar a Mariano Díaz y a Abde Rebbach, que se incorporan mañana. Han llegado bien y el equipo estamos en la idea, lógicamente, de recuperar niveles que hemos tenido antes. Hemos hablado varias veces con el equipo, hemos visto dónde tenemos los puntos de mejora, creemos que estamos más que preparados para poderlo hacer y lo que intentamos, desde la humildad, pero también desde el reconocimiento de nuestras flaquezas en este periodo en el que nos está costando ganar, pues que tenemos que recuperar valores que nos lleven a competir un poco por encima".

Quique Sánchez Flores, ante el Sevilla. / Imago

Hay ansiedad por ganar

"Yo lo que creo es que los jugadores, el club, la afición, reconocen este estado, reconocen esta situación. Es como se han sentido prácticamente en casi todos los años que se ha mantenido en la categoría. Por lo tanto, no creo que sea un escenario nuevo; al contrario, creo que es un escenario súper conocido. Yo tengo la frustración ya pasada, porque ya pasó, la frustración pasada de no haber hecho del otro escenario algo mejor y algo más longevo. Pero la situación es la que es. En una liga de largo recorrido, al final cada uno va a estar en el lugar que va a estar y nosotros ya estamos peleando en las posiciones y contra unos equipos que son los nuestros. Este equipo pertenece a nuestra liga, todos los equipos son de nuestra liga, pero quiero decir que este equipo es de un nivel similar al nuestro, sin olvidar que viene reforzadísimo por la gestión del Deportivo, todo lo que rodea al Dépor, de ser un equipo que viene de Segunda División, pero que viene con una fortaleza y un músculo que no tienen muchos equipos de Primera División. Lo que pasa es que nosotros confiamos mucho en nosotros, confiamos mucho en Mendizorroza, confiamos en nuestra gente y confiamos en conectarnos otra vez a ellos para que se haga un buen partido".

"En una liga de largo recorrido, al final cada uno va a estar en el lugar que va a estar y nosotros ya estamos peleando en las posiciones y contra unos equipos que son los nuestros"

Mala racha por bajo rendimiento o bajo rendimiento por mala racha

"Si hemos entrado en una dinámica algo más negativa eso también perjudica al jugador de forma individual. Uno lo puede ver desde un lado o lo puede ver desde otro. Yo prefiero verlo desde el lado conjunto. No estamos en una mala racha porque los jugadores no estuvieran bien o los jugadores no están bien porque estamos en una mala racha. Eso forma parte del fútbol, de los conglomerados que hay de las temporadas, que se dan en algún momento de la temporada, y ahí intentamos tomar soluciones".

Plantea cambiar el sistema

"Es que ya lo he dicho tantas veces, y los compañeros, los colegas entrenadores también lo dicen, que no es tan importante, porque al final ajustamos tanto durante el partido... El Deportivo ha jugado partidos 4-4-2 y ha jugado partidos 5-3-2, y no le cambia nada. O sea, las alturas del equipo son las mismas, sus tics a la hora de presionar son los mismos, su juego no cambia y el juego de ataque cambia mucho en cuanto a posicionamiento. Entonces, al final no va a ser tan relevante. Lo más relevante es que nosotros tengamos nuestras referencias bien, que los chicos cuando presionen sepan dónde tienen que presionar y a quién tienen que presionar, para que no nos quedemos en inferioridades y para que no hagamos cosas raras, y seamos capaces de hacerlo bien. No es tan relevante, no es tan relevante ni nos cambia tanto".

"Lo más relevante es que nosotros tengamos nuestras referencias bien, que los chicos cuando presionen sepan dónde tienen que presionar y a quién tienen que presionar"

Ver juntos a Guevara y Antonio Blanco

"Sí me gustó. Sé que estos años atrás han hecho una muy buena pareja en algún momento Ander Guevara y Antonio Blanco, pero lo que más me gusta es que nosotros vayamos cumpliendo nuestro criterio. Y nuestro criterio siempre ha sido que, más allá de los resultados, no solo tengamos la capacidad de ir introduciendo gente, que no se nos quede gente en el camino, ya os lo dije. Que haya más navegantes que náufragos y queremos que siga siendo así. Entonces, cuando creemos que algún jugador se nos está quedando un poquito alejado de la dinámica, le vamos a dar minutos para que juegue porque queremos que se sientan todos competitivos y que compitan entre ellos para jugar".

La recuperación de Miguel Rodríguez

"Miguel Rodríguez ha llevado bastante tiempo mejorado y haciendo cosas muy interesantes. Miguel Rodríguez es de los jugadores que cuando arranca hacia delante, arranca de verdad. Es atrevido, es fuerte, es rápido, tira bien los intervalos y cuando tenemos que hacer un cuadrado o un ataque es un jugador que se la queda bien, que se gira bien. Por lo tanto, han aparecido cosas en estos últimos tiempos que el chico tenía pero que todavía no afloraban. Entonces, estamos ante un nuevo jugador y un nuevo jugador que seguramente tendrá oportunidades".