Sin nada en juego, pues Alcaraz ya está en semifinales como primero de grupo, la duda está en qué condiciones jugará después de la lesión que sufrió el miércoles

Una vez confirmado que va a seguir en las ATP Finals y ya clasificado para las semifinales como primero tras sus dos primeras victorias, Carlos Alcaraz tiene programado su tercer partido de la fase de grupos para este viernes ante el ídolo local, un Flavio Cobolli que se ha quedado sin opciones tras perder con Frances Tiafoe y con Daniil Medvedev por la vía rápida.

Aunque Alcaraz acabó bien su partido y trató de tranquilizar a todos de que no sufría una lesión preocupante, la realidad es que este mismo jueves se ha hecho una resonancia magnética y, tras el resultado, ha decidido jugar. "Creo que no es nada importante. He podido seguir jugando a un muy buen nivel desde ese momento hasta el final del partido. He intentado mantener la calma, no moverme de una forma demasiado agresiva, por así decirlo, y concentrarme en ser agresivo y en mis golpes en todo momento. Así que ahora mismo me encuentro bien. Lo valoraremos con mi equipo y con mi fisioterapeuta, pero creo que el resto del día y mañana van a ser muy importantes para ver cómo evoluciona", señaló el murciano en la rueda de prensa posterior.

Ya el pasado año tuvo un problema en el isquiotibial que le hizo jugar mermado la final ante Jannik Sinner﻿. Esta vez, ante Cobolli sólo se juega los puntos ATP que le darían por la victoria , ya que se aseguró el primer puesto del grupo después de las dos contundentes victorias que ha logrado ante Tiafoe y Medvedev, en las que ha perdido diez juegos entre los dos partidos.

Carlos Alcaraz, durante el partido con Frances Tiafoe. / IMAGO

"De momento, la verdad que las cosas están yendo muy bien, estoy entrenando súper concentrado y súper bien. Vamos a intentar que eso no pare", afirmaba el español, que si bien el pasado año sólo le quedaba un partido cuando se lesionó, en éste aún le quedan tres. En 2025 esa lesión le dejó sin las Finales de la Copa Davis y eso también podría condicionar su continuidad en las ATP Finals dependiendo de cómo le vaya ante el italiano.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Flavio Cobolli?

El partido entre Carlos Alcaraz y Flavio Cobolli correspondiente a la fase de grupos de las ATP Finals 2026, se juega este viernes 20 de noviembre. El choque entre el murciano y el italiano comenzará no antes de las 14:00 horas en España.

Dónde ver por TV y online el partido de Carlos Alcaraz en las ATP Finals 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este torneo y sus partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de dos de sus canales: Movistar+ (dial 8) y Movistar+ Deportes 2 (dial 64).

Este partido también se puede ver a través de la plataforma Tennis TV y, en Latinoamérica, por ESPN o Disney+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del, con especial atención a lo que están haciendo los dos tenistas españoles: Carlos Alcaraz y Rafa Jódar.