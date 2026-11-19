El centrocampista francés prolonga su vinculación con la entidad madridista hasta junio de 2032 y se convierte en el segundo protagonista de una semana marcada por las renovaciones en la medular del equipo blanco

El Real Madrid sigue asentando los cimientos de su proyecto de futuro. Después de anunciar este miércoles la renovación de Arda Güler, el club blanco ha hecho oficial este jueves la ampliación del contrato de Aurélien Tchouaméni, que continuará defendiendo la camiseta madridista hasta el 30 de junio de 2032.

De esta forma se confirma una clarísima apuesta por la continuidad de uno de los futbolistas a los que el proyecto otorga un rol fundamental en el centro del campo del Real Madrid. La confianza del club en su evolución es total.

El acuerdo supone prolongar durante seis temporadas más una vinculación que inicialmente finalizaba en 2028. El francés, que cumplió 26 años en enero, tendrá así asegurada su continuidad en el Santiago Bernabéu hasta los 32 años, salvo que se produzca algún movimiento inesperado en el futuro.

La renovación no llega por sorpresa. El acuerdo entre las partes llevaba meses atado y ya el pasado verano se apuntaba a un entendimiento total. Tanto el futbolista como la entidad blanca tenían claro que querían seguir caminando juntos, por lo que únicamente quedaban pendientes los últimos detalles ﻿para formalizar una operación que ya es oficial. Si en verano se apuntaba a un nuevo contrato hasta 2031, finalmente esta renovación es por una temporada más, hasta la temporada 2031/2032.

Una apuesta estratégica por uno de los pilares de Mourinho

La continuidad de Tchouaméni supone un movimiento importante para la planificación deportiva del Real Madrid. El centrocampista se ha consolidado como un jugador básico en la medular ﻿y cuenta con la confianza de José Mourinho, que no contempla su proyecto sin el internacional francés.

Desde su llegada en el verano de 2022 procedente del Mónaco, en una operación de alto coste que rondó los 80 millones de euros﻿, el futbolista ha ido ganando protagonismo hasta convertirse en uno de los referentes del equipo. Su capacidad física, despliegue, recuperación y facilidad para ocupar diferentes espacios del centro del campo le han permitido asentarse en los planes de los distintos entrenadores que han pasado por el banquillo madridista.

De hecho, su situación contractual había despertado el interés de otros clubes europeos, entre ellos el Manchester United, aunque el deseo del jugador siempre fue continuar en el Real Madrid. El club también consideraba prioritaria su permanencia y ha querido adelantarse a cualquier escenario que pudiera complicar las negociaciones en los próximos años.

La ampliación viene acompañada, además, de una mejora salarial. Según las informaciones publicadas, Tchouaméni pasará a percibir alrededor de nueve millones de euros netos por temporada, una actualización de sus condiciones acorde al peso que ha adquirido dentro de la plantilla. Hasta ahora, y según Capology, el centrocampista francés venía percibiendo unos 15,6 millones de euros brutos por curso, es decir, unos ocho 'kilos' netos por año. La mejora salarial es de aproximadamente un millón de euros anual.

Aurelien Tchouaméni aterrizó en el Real Madrid en 2022 procedente del Mónaco. / ED

205 partidos y ocho títulos desde su llegada

Los números respaldan la apuesta del Real Madrid. En sus cinco temporadas en el conjunto blanco, el francés ha disputado ya 205 encuentros oficiales y ha participado en la conquista de ocho títulos.

Su palmarés como madridista incluye una Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España﻿. Se trata de un palmarés importante al máximo nivel pese a su juventud.

Tchouaméni es también un jugador vital para la selección francesa, con la que ya suma 50 internacionalidades y conquistó la Liga de Naciones en 2021.