Munuera Montero y Figueroa Vázquez han repasado la actualidad del arbitraje y recordado el último Sevilla-Betis durante un desayuno informativo organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla en el hotel NH Collection, a solo dos días de una nueva edición del derbi sevillano

El derbi sevillano vuelve a escena este sábado y dos árbitros andaluces han sido protagonistas este jueves de un encuentro en el que han compartido sus experiencias y reflexiones sobre el colectivo arbitral. José Luis Munuera Montero y Jorge Figueroa Vázquez han participado en un nuevo desayuno informativo organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla celebrado en el hotel NH Collection.

Uno de los momentos destacados ha llegado cuando Munuera Montero ha recordado su actuación en el último Sevilla-Betis disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en el que fue protagonista la expulsión de Isaac Romero. El colegiado jiennense destacó especialmente la conversación que mantuvo con César Azpilicueta después de aquella acción, poniendo en valor la actitud del entonces capitán sevillista a la hora de pedir explicaciones sobre la decisión arbitral.

El árbitro explicó que pudo hablar tranquilamente con el futbolista, explicarle su criterio y recibir una respuesta respetuosa. “No quiero que estés de acuerdo conmigo, pero dímelo con respeto y tranquilidad” señaló, destacando también el comportamiento de Marc Bartra durante el encuentro.

Munuera Montero recuerda su experiencia al frente del derbi

El jienense afincado en la ciudad de Córdoba también recordó el significado especial que tuvo aquella designación. Fue el primer árbitro adscrito al Comité Andaluz en dirigir un Sevilla-Betis después de eliminarse la norma de territorialidad, una experiencia que calificó como un orgullo para él y para el colectivo arbitral.

“Cuando las cosas salen bien es mejor no repetirlas”, comentó al ser preguntado sobre si volvería a arbitrar el derbi sevillano.

Además, explicó que la preparación de un derbi no es distinta a la de cualquier otro encuentro, aunque resulta fundamental conocer el perfil de los equipos y anticiparse a las posibles situaciones que puedan surgir durante el partido.

Munuera Montero y Figueroa Vázquez. / ED.

Durante el desayuno, Munuera Montero también aprovechó para reivindicar la labor de los colegiados y lamentar la presión a la que están sometidos. “Vivimos de acertar, se nos exige muchísimo y se nos perdona muy poco”, afirmó, antes de recordar que los árbitros no son responsables de las acciones que se producen sobre el terreno de juego, sino de aplicar las normas. “Hasta que el aficionado no entienda que no somos los malos de la película será muy difícil”, añadió.

Figueroa Vázquez descarta arbitrar el derbi de su ciudad

Jorge Figueroa Vázquez, colegiado sevillano, también se pronunció sobre la posibilidad de dirigir algún día el derbi de la ciudad en la que ha crecido. El árbitro reconoció que cuando era más joven sí le hacía ilusión, pero que con el paso del tiempo ha cambiado de opinión y tiene claro que no lo hará, tampoco desde la sala VOR.

“Yo no lo he hecho y nunca lo haré” afirmó de forma contundente. Figueroa Vázquez explicó que, aunque los árbitros están preparados para asumir un encuentro de esta magnitud, tiene dudas sobre si la sociedad y el mundo del fútbol actual aceptarían que un colegiado sevillano tomase decisiones que pudieran no gustar a una de las dos aficiones.

Por ello, considera que lo más responsable es preservar la buena relación que mantiene con ambos clubes. “Lo más responsable es seguir con la buena armonía que tengo con ambos equipos”, señaló.

Por último, con una nueva edición del Sevilla-Betis a tan solo dos días, Munuera Montero quiso dejar un consejo para el colegiado que tenga que asumir la responsabilidad de dirigirlo: “Que disfrute al máximo”.