El líder del Movistar Team no duda que ese triunfo ha cambiado su panorama futuro y el del propio equipo telefónico

El año 2026 no ha sido la mejor temporada para el Movistar Team y, sin embargo, ha acabado como uno de los tres equipos, aparte de los dos más poderosos, que puede sacar pecho por haber ganado una de las tres grandes vueltas.

El triunfo de Enric Mas en la Vuelta a España ha cambiado totalmente el panorama del conjunto español. Ha pasado de ser uno de la cola del World Tour a estar en el primer plano. Y Enric Mas, de ser criticado y señalado por ser siempre un 'segundón' a pasar a ser el primer español que gana una grande en la última década.

El ciclista balear llevaba dos años muy malos por culpa de las lesiones, que ya le dejaron sin poder competir en el final de 2025 y, tras estar de baja muchos meses, le hicieron empezar a remolque en la temporada 2026. Por fortuna, eso también le permitió llegar fresco a este tramo final, en el que fue ya demostró ser claramente el mejor, tras Tadej Pogacar, en el inicio de la Vuelta. Y no dio opción a sus rivales tras la retirada del 'crack' esloveno.

"Ganar la Vuelta, simplemente, me dio más tranquilidad. En las últimas carreras de este año ya competí así y ahora afrontaré las siguientes pretemporadas con un poco de más tranquilidad", reconoce el de Artá en una entrevista con EFE, donde admite haber cumplido con este triunfo, lo que le permitirá correr sin esa presión. Ya lo demostró en Il Lombardia, donde rozó el triunfo y sacó 650 puntos tras acabar segundo, tras Paul Seixas.

Su triunfo ya le ha consagrado entre los grandes ciclistas españoles de este siglo, pues nadie, desde que Alberto Contador ganara en 2014, se había impuesto en la Vuelta a España. Y, además, según reconoce, le ha hecho ganar popularidad cuando antes apenas le 'conocían'. "En Andorra, donde resido, muchísima gente se para y grita mi nombre o me da la enhorabuena mientras entreno. Y eso es de agradecer", afirma el balear.

Enric Mas admite su suplicio

Enric Mas reconoce, no obstante, haberlo pasado mal en los últimos años, tras la lesión del pasado año, que le llegó después de renovar con el equipo Movistar, lo que le hizo dudar de sí mismo, pero no del equipo. "Cuando estás en casa y tienes tiempo para pensar, piensas en todo, pero sí que es verdad que el equipo siempre me ha transmitido mucha confianza y tranquilidad. Eso -cambiar de equipo- tampoco llegó a suceder", señala.

Enric Mas, en la Vuelta a España / Imago

"Sabía que después de la lesión del año pasado me costaría mucho coger la forma, pero que al final volveríamos a estar a nuestro nivel", afirma Enric Mas, quien reitera el mérito que la escuadra navarra tiene en su resurgir y "la tranquilidad y la ayuda" que le brindó el Movistar en todo momento.

La ambición futura de Enric Mas

Ahora, con esa Vuelta a la espaldas y la confianza de haber batido a algunos de los mejores ciclistas del mundo, afrontará la próxima temporada pleno de ambición. "En todas las carreras, voy a estar ahí para ganar. Habrá veces que se consiga, habrá otras veces que no, pero para tener un día de gloria hay que pasar muchísimos malos días. El próximo año será un poco cómo lo que hemos visto este 2026", advierte el ciclista balear.

Pese a ello, no desvela sus planes después de que este pasado año 'pasara' del Tour de Francia. "Hubo una primera reunión en la que, tanto ellos como yo, pusimos sobre la mesa lo que teníamos pensado, pero todavía queda mucho por hablar. Les pedí que, por favor, quería un poco de tranquilidad. En diciembre supongo que volveremos a hablar sobre el calendario", reconoce el líder del Movistar, que ya está enfrascado en plena pretemporada y que se ve a pleno rendimiento durante "las próximas cuatro o cinco temporadas".