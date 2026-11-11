El Movistar Team sorprende y le quita un ciclista al UAE de Pogacar

El equipo español pone la guinda para la temporada 2027 y se asegura otra bala para las carreras de un día con el campeón de Bélgica, Rune Herregodts

Se daba por cerrado el equipo Movistar para la próxima temporada, ahora que están arrancando los entrenamientos previos de pretemporada, salvo que se le pusiera a tiro alguna ganga que claramente elevara el nivel.

Ya en los años anteriores sorprendió con fichajes, incluso, con la temporada siguiente empezada y ató a ciclistas como Lorenzo Milesi, Michel Hessmann o Filip Maciejuk cuando ya los equipos estaban prácticamente cerrados.

En esa ocasión, el fichaje refuerza el equipo para las grandes vueltas, ya que contrata a un gregario de lujo con experiencia en el mejor equipo del mundo: el UAE Team Emirates. Se trata de Rune Herregodts, campeón de Bélgica, quien tras dos campañas en el conjunto emiratí firma por tres temporadas con el español.

"Estoy muy ilusionado por unirme al equipo. Por lo que he podido ver hasta ahora, estamos trabajando en la dirección correcta. Creo que el equipo está dando muchos pasos adelante en materia de rendimiento y, para mí, es un buen entorno en el que demostrar mi calidad, ayudar al equipo y tener también más oportunidades en las escapadas y las clásicas", señala el ciclista belga, que llega a una escuadra que se ha rejuvenecido de cara al próximo año y que apunta alto después de haber logrado en este 2026 el triunfo en la Vuelta a España.

De la misma ciudad que Evenepoel, Aalst, el campeón belga llega también para dar más opciones al Movistar Team en las carreras de un día, que ha sido su gran lastre en los últimos años. En sus cinco años como profesional, Rune Herregodts ha logrado seis victorias, una de ellas en la Vuelta a Andalucía.

El Picnic se mueve con dos fichajes

Pese a que los equipos ya han hecho sus principales movimientos a la espera de saber qué pasa con Primoz Roglic, siguen anunciándose incorporaciones en los últimos días, tanto en los conjuntos de World Tour como en los ProTeam.

El último ha sido el de Jules Hesters, que ha encontrado un nuevo equipo tras la desaparición del Flanders-Baloise y ha anunciado su fichaje por el Picnic para las dos próximas temporadas. "Estoy deseando formar parte de un equipo con tanta historia en los esprints y los lanzamientos", afirma el belga.

Jules Hesters, nuevo ciclista del Picnic / Imago

No es el único fichaje que hace el Picnic, que ha hecho el primer contrato profesional al también belga Bert Bolle. Natural de Roeselare, ya corría desde agosto como aprendiz y ahora lo hará como profesional. "Ahora llega el mayor reto de mi vida. Estoy muy motivado para escribir una bonita historia durante las próximas dos temporadas con un equipo que cree en mí y en el que me he sentido como en casa desde el primer día", indica el ciclista.

Presley Evans, un estadounidense versátil para el Burgos

En cuanto a los equipos españoles, también sigue habiendo movimiento en ellos y, en especial, en un Burgos que ha confirmado al vigésimo ciclista de su plantilla para la temporada 2027. Se trata del estadounidense Presley Evans, que a sus 20 años da el salto a profesionales tras dos años en el Cortizo.

Es un fichaje peculiar, ya que también tiene experiencia en mountain bike y en ciclocross; y, de hecho, en BTT ha conseguido algunas victorias, podios y top-10 en su país.