Alivio con la "buena evolución" de Pepe Mel, despierto y a la espera de una segunda intervención

La familia del entrenador madrileño de 63 años, que sufrió un ictus el pasado 1 de noviembre y sigue ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, agradece el cariño de todo el mundo del fútbol, especialmente de los béticos, en estos duros momentos

Después de diez días casi sin noticias del estado de salud de ﻿Pepe Mel﻿, su familia ha informado a través del ﻿Real Betis de que al preparador madrileño le ha sido retirada hoy mismo la ﻿sedación y ha ﻿despertado , dando muestras de ﻿"una buena evolución﻿", por lo que hay motivos para ser optimistas, aunque seguirá preparándose para una segunda intervención quirúrgica, pues el motivo del ﻿ictus que sufrió el pasado ﻿1 de noviembre fue una ﻿malformación congénita que deberá ser corregida por los cardiólogos del ﻿Hospital Virgen del Rocío de ﻿Sevilla﻿, donde sigue ingresado.

Los allegados al técnico de ﻿63 años quisieron, de paso, ﻿agradecer a todo el mundo del fútbol, especialmente el beticismo, las muestras de ﻿cariño que han recibido en esta semana y media, un detalle que, sin ligar a dudas, le dará fuerzas para seguir luchando por volver cuanto antes a la normalidad. Todavía queda camino por recorrer, si bien las primeras sensaciones de su entorno y los doctores que lo atienden son positivas, ya que el que fuera delantero centro va recuperando poco a poco sus funciones vitales.

Los clubes en los que jugó y a los que ha dirigido, así como otros con lo que no tuvo una relación directa, han manifestado estos días su apoyo a ﻿Pepe Mel para que salga de este bache de salud y regrese, si no a los banquillos a corto plazo, sí a casa con su mujer, ﻿Rosa Montero﻿, y su hija, ﻿Iris Mel﻿, que no se han separado de su lado. Aunque no ha trascendido la fecha de su nueva operación, que debe dejar ya más o menos resuelto el origen del problema, todo hace indicar que los especialistas esperarán hasta que el interno tenga las fuerzas necesarias para volver a sedarle.

El presidente del Sevilla le mandaba "un afectuoso abrazo"

Entre las numerosas muestras de cariño hacia ﻿Pepe Mel llamaron la atención las palabras de José María del Nido Carrasco﻿, presidente del ﻿Sevilla FC﻿, al principio de su intervención en la entrega de los ﻿Premios Blázquez y Ruesga Bono﻿. El abogado sevillano, que fuera yerno del míster madrileño, le deseó una pronta recuperación, sin obviar en ningún momento que se trataba del "ex entrenador del Real Betis Balompié", añadiendo: "Quiero mandar un afectuoso abrazo a una persona que, más allá de rivalidades, se merece toda la fuerza del mundo en estos momentos complicados﻿".