El debut soñado de Pepe Mel en Marruecos: "Estoy muy orgulloso de los jugadores"

Pepe Mel debutó este sábado con el IR Tanger en la liga de Marruecos con una victoria sobre la bocina ante Yacoub El Mansour (1-2) a domicilio. El técnico madrileño alabó la actitud de sus futbolistas aunque reconoce que aún queda trabajo por hacer

Estreno con final feliz para Pepe Mel en Marruecos. El entrenador español fichó a comienzos de diciembre por el Ittihad Riadi Tanger para adentrarse en la aventura de dirigir por primera vez en la máxima categoría de Marruecos. La Botola Pro (como así se llama la liga) se reanudaba en el calendario tras estar parada desde la primera semana de noviembre y el combinado de Tánger se presentó con la cara nueva de Mel en el banquillo y una victoria a domicilio para para dar impulso al proyecto.

Pepe Mel debuta con victoria en el IR Tanger

La novena jornada liguera será siempre recordada por Pepe Mel. Su nuevo equipo, el IR Tanger, se midió este sábado al Yacoub El Mansour a domicilio y consiguió hacerse con el triunfo de manera agónica en un partido donde se adelantó el conjunto del técnico español a los 20 minutos por mediación de El Quadghiri con un potente cabezazo a centro desde la derecha de Abdel Maali, reciente fichaje de 19 años llegado procedente del Zamalek egipcio.

Antes del descanso el encuentro se le iba a poner más de cara a los de Pepe Mel con la expulsión por roja directa de Azzoubairi. Sin embargo, tras la reanudación, Yacoub El Mansour iba a empatar después de un penalti cobrado por el VAR sobre Mansouri. Balouk a los 53 minutos fue el encargado de transformarlo.

Pese a estar en superioridad numérica el IR Tanger de Mel le costó hilvanar juego y ocasiones de peligro pero terminó encontrando el premio del gol con el tiempo de descuento ya rebasado. En el 97 (se añadieron siete). Lagrouch capturó el rechace de una falta ejecutada al área para fusilar el portero desde el punto de penalti y darle los tres puntos al combinado tangerino.

La valoración de Pepe Mel tras el partido

En comparecencia ante los medios de comunicación, Pepe Mel comenzó dando las gracias al equipo y a la ciudad de Tánger por el recibimiento y la amabilidad en estas primeras semanas en la ciudad.

Sobre el encuentro, comentó: "Hemos jugado ante un buen equipo que tiene ideas claras de jugar al fútbol. Si juega a este nivel va a ganar muchos partidos. A nosotros nos ha costado un poco al principio encontrar el camino del fútbol que queremos hacer".

Y dio más detalles del desarrollo del envite: "Creo que con un jugador más deberíamos haber tenido más paciencia con la pelota y de esa manera le hubiéramos hecho más daño al rival, pero estoy muy orgulloso de los jugadores porque es muy complicado lo que han conseguido. En solo un mes cambiar las formas, el estilo y la idea de fútbol. Es una manera diferente pero ellos han conseguido que ese fútbol lo podamos hacer".

Con esta victoria, el IR Tanger se coloca en la novena posición con 11 puntos. El próximo partido lo jugarán en casa ante el Kawkab Marrakech (1 de febrero a las 20.00 horas).