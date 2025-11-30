El Ittihad de Tánger apuesta por la experiencia de Pepe Mel

Después de casi un año sin dirigir, Pepe Mel retoma los banquillos al firmar con el Ittihad de Tánger hasta 2028

Tras casi un año alejado de los terrenos de juego, Pepe Mel está listo para retomar su carrera como entrenador. Su última experiencia fue al frente del Tenerife, cargo del que fue destituido el 20 de diciembre de 2024, dejando al técnico madrileño en un período de inactividad que, según diversas informaciones, está a punto de finalizar. Tal como adelanta el diario AS, el entrenador ya tendría definido su nuevo destino.

Un acuerdo a largo plazo con el Ittihad de Tánger

El experimentado estratega ha llegado a un compromiso con el Ittihad de Tánger, conjunto histórico del fútbol marroquí, con el que ha firmado un contrato hasta 2028. Esta nueva etapa representa un reto importante para Mel, quien dará continuidad a su metodología acompañado por su habitual mano derecha, Nacho Pérez. Ambos comenzaron a trabajar juntos durante su paso por el Málaga, y desde entonces han formado una dupla técnica muy cohesionada.

Un entrenador forjado en la apuesta por el talento joven

La trayectoria de Mel se caracteriza por su firme convicción en el desarrollo del talento juvenil. Bajo su dirección han crecido jugadores como Pedri, Dani Ceballos, Fabián Ruiz, Fede Valverde o Beñat, futbolistas que hoy brillan en el panorama internacional. El caso de Pedri, actualmente figura del Barcelona, fue uno de los mayores riesgos que asumió. El propio entrenador reconoció en su día que apostar por un joven tan prometedor pero desconocido implicaba “jugarse el puesto”, aunque finalmente la apuesta fue un éxito rotundo.

Una nueva aventura fuera de España

Esta será la tercera experiencia internacional de Pepe Mel. Anteriormente dirigió al West Bromwich Albion en la Premier League y también tuvo un paso por el Ofi Creta del fútbol griego. Ahora se enfrenta a un desafío igualmente exigente en Marruecos, con un club que posee una rica historia y ha logrado diversos títulos a nivel nacional. El Ittihad de Tánger se presenta como un nuevo escenario para que Mel pueda aplicar su filosofía futbolística y construir un proyecto competitivo a largo plazo.

Proyectos largos, su especialidad

A lo largo de su carrera, Mel ha demostrado que su rendimiento es más sólido en proyectos de continuidad. Equipos como el Betis, Las Palmas o el Deportivo La Coruña fueron escenarios donde el técnico pudo trabajar durante varias campañas, dejando huella y construyendo equipos reconocibles. Incluso en situaciones donde debió actuar como entrenador de emergencia, Mel logró potenciar talentos emergentes. Un ejemplo claro fue su etapa en el Málaga, donde dio la oportunidad al joven Cristian Gutiérrez, futbolista que posteriormente fue traspasado al Eibar por una suma cercana a los 550.000 euros más variables.

Un club con historia para un entrenador con experiencia

El Ittihad de Tánger es una de las entidades más emblemáticas del fútbol marroquí, con un título de liga en su palmarés y un seguimiento considerable entre la afición local. Para Mel, este nuevo paso podría convertirse en una de las etapas más enriquecedoras de su carrera, combinando su experiencia, su apuesta por la cantera y su capacidad para construir equipos sólidos.