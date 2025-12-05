Incertidumbre con la lesión de Rodri y Guardiola no despeja las dudas: "Está mejorando, pero no sé cuánto le falta"

La lesión de Rodri es un asunto a tener en cuenta en el Manchester City, el cual tiene más cerca su duelo frente al Real Madrid en Champions. Su entrenador, Pep Guardiola no ha aclarado la duda con el mediocentro aunque si se muestra algo optimista. "Esta mejorando"

El Manchester City no deja de luchar por la Premier pero lo cierto es que el Arsenal, su rival directo se muestra lanzado hacia el título. Dentro del cuadro celeste existe preocupación por una lesión de un pilar fundamental como es la de Rodri Hernández en el medio campo. Durante la semana se ha mantenido la expectativa sobre una mejoría del jugador español pero lo cierto es que a las puertas de una nueva jornada en la Premier League, no estará disponible. Más allá de esta jornada, la participación del futbolista peligra en el próximo encuentro de Champions League donde los de Pep Guardiola se medirán al Real Madrid en uno de los encuentros más destacados de la jornada.

La lesión de Rodri

Este viernes, el mencionado entrenador ha comparecido en la rueda de presa previa al encuentro de esta jornada que tendrá lugar contra el Sunderland. En esta ha aclarado varios temas entre los que destaca la lesión de Rodri, el cual ha vuelto a ser destacado por el propio técnico. La verdadera duda es si estará para le próximo encuentro de Champions frente al Real Madrid, en un nuevo choque de ambos en la máxima competición continental. El centrocampista sufre una lesión de isquiotibiales que, de momento, no le permite estar en el partido de Premier League de mañana.

Rodri y la incógnita para la Champions League

Sobre este tema ha querido tener palabras Pep Guardiola aunque no despeja realmente las dudas con el destacado centrocampista aunque si es cierto que arroja un poco de luz sobre el tema. "Está mejorando, pero no sé cuánto le falta para estar listo". El míster no asegura que el mediocentro esté para el encuentro intersemanal de la próxima semana y su presencia será duda hasta el final. "Pregúntame otra vez en Madrid", respondió con una sonrisa.

Rodri, fustigado por las lesiones

Lo cierto es que tras la consecución del balón de oro hace dos años, el futbolista no ha sido el mismo y esto se debe a las lesiones que continuamente los están castigando, tras las lesión de gran duración que tuvo en el ligamento cruzado. Tras esto, las continuas lesiones ven frenada su continuidad. El futbolista español cayó lesionado en los isquiotibiales el pasado 5 de octubre en un partido contra el Brentford y reapareció poco después, el 2 de noviembre sin embargo ha vuelto a recaer de su lesión. Ocho son los partidos que ha disputado esta temporada hasta ahora.