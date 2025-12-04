Haaland no cesa en su empeño por conseguir la Bota de Oro

El jugador del Manchester City, Erling Haaland sigue entablando citas con la historia en forma de goles y pone más que interesante la lucha por la Bota de Oro con su nuevo gol ante el Fulham. A día de hoy suma un total de 15 goles, uno menos que Mbappé que tras los anotados esta jornada frente al Athletic suma 16

El Manchester City sigue su camino en búsqueda de la consecución de un nuevo título de la Premier League y gran mérito de esto la tiene el delantero noruego, Erling Haaland, el cual sigue dando pasos de gigante en la obtención de nuevos records. El último de ellos lo ha batido en esta jornada intersemanal de la competición inglesa, la cual ha coincidido con la Copa del Rey en España. El ariete ha logrado llegar a la cifra de 100 goles siendo el jugador que menos partidos ha necesitado para conseguirlo. Lo ha logrado ante el Fulham. En paralelo, sigue luchando por una Bota de Oro que está más interesante que nunca la cual el noruego continúa dominando junto a Mbappé, el cual lidera la clasificación.

Un partido desatado con Haaland abriendo la lata

Lo cierto es que el partido que enfrentó a los dos mencionados equipos desató la locura debido a una gran cantidad de goles donde la victoria de los citizens peligró bastante ya que casi ve remontada una ventaja de cuatro goles. En lo referente al delantero noruego, el impuso el nuevo récord apenas a los 17 minutos, cuando remató de primera intención un extraordinario centro de Jérémy Doku desde la banda izquierda. Tras esto llegó un gol que celebró con una gran efusividad.

Haaland, dispuesto a pelear la Bota de Oro

Los 100 goles del ariete coinciden con su lucha por la Bota de Oro. Esta claro que desde su llegada a la liga más puntera del mundo, el ariete no ha dejado de marcar goles. En esta temporada lleva un total de 15 goles que le hizo tomar la delantera por ser el máximo goleador de Europa aunque se ha visto adelantado por el francés tras sus dos goles frente al Athletic. A día de hoy, la tabla de goleadores se encuentra el rojo vivo. Con el gol conseguido en la jornada intersemanal de la Premier, es decir, la jornada 14, aventajaba por un tanto a sus perseguidores hasta ahora.

Harry Kane y Darko Lemajic, al acecho

Lo cierto es que Harry Kane y Darko Lemajic son los que están siguiendo la estela de un jugador imparable. En el caso del jugador del Real Madrid, no cesa en la cantidad de goles anotados. Respecto al futbolista serbio, es el único de las ligas menores que es un serio candidato. A pesar de que ha logrado más goles que los demás candidatos, su coeficiente de goles es menor.

El sistema de puntos de la Bota de Oro

La Bota de Oro cuenta con un sistema clasificatorio que otorga tres valores distintos a los tantos anotados: 2 en las cinco grandes ligas, 1,5 en las ligas entre la sexta y la vigesimoprimera y 1 en el resto de competiciones domésticas.