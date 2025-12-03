Haaland pulveriza un récord histórico y firma los 100 goles más rápidos en la Premier League

Erling Haaland volvió a sacudir la Premier League al convertirse en el jugador más rápido en alcanzar los 100 goles y reafirmar su dominio absoluto en Inglaterra

La figura de Erling Haaland continúa creciendo a un ritmo imposible de igualar. El delantero noruego volvió a dejar su huella en Inglaterra al alcanzar los 100 goles en la Premier League en tiempo récord, un logro que supone un nuevo desafío para el Arsenal, actual líder del torneo. Durante la vibrante visita del Manchester City a Craven Cottage, el atacante de 25 años logró una marca que ni siquiera el legendario Alan Shearer pudo sostener.

Un triunfo sufrido en una noche llena de emociones

El Manchester City, dirigido por Pep Guardiola, se impuso al Fulham en un duelo que acabó 5-4 y que por momentos se convirtió en una auténtica locura. Aunque los ‘citizens’ llegaron a dominar 5-1, varios fallos defensivos permitieron a los locales acercarse peligrosamente en el marcador. Sin embargo, la noche quedará en la memoria por el gol de Haaland a los 17 minutos, gracias a un centro preciso de Jérémy Doku, que el noruego transformó con un zurdazo imparable.

Superando a leyendas del fútbol inglés

Con apenas 111 partidos, Haaland irrumpió en la historia de la Premier al convertirse en el jugador que menos encuentros necesitó para alcanzar el centenar de dianas, superando el registro de Shearer, quien lo había logrado en 124 compromisos. Detrás de ellos quedan nombres de élite como Harry Kane, Sergio Agüero y Thierry Henry, que ahora observan desde lejos la hazaña del noruego.

Un delantero que redefine la eficacia

Desde su llegada en 2022 procedente del Borussia Dortmund, Haaland se ha consolidado como uno de los atacantes más devastadores del planeta. Ha ganado la Premier League, la Champions, la Bota de Oro, y se ha convertido en la referencia ofensiva del City. Con 15 goles en la presente temporada, continúa liderando la tabla de goleadores y demostrando que su impacto es inmediato y constante.

El partido que pudo cambiarlo todo

Además del gol histórico, Haaland participó activamente en las jugadas de Foden, Reijnders y Doku. Mientras tanto, del lado del Fulham destacaron Alex Iwobi y Samu Chukwueze, este último autor de un doblete que puso en aprietos a los visitantes. Solo una intervención salvadora de Josko Gvardiol evitó el empate en los minutos finales.

Orgullo y autocrítica del noruego

Tras el partido, Haaland declaró sentirse “muy orgulloso” por su nuevo récord, pero recordó que su responsabilidad como delantero del City es mantener “grandes cifras” cada temporada. Su mentalidad competitiva se refleja en esas palabras: incluso en noches históricas, exige más de sí mismo.

Un futuro que sigue apuntando alto

Con su selección ya clasificada al Mundial 2026, y con el City persiguiendo al Arsenal en la lucha por el título, Haaland continúa siendo una pieza esencial. Según datos recientes, sus goles se distribuyen en 71 con la izquierda, 17 de cabeza, 11 con la derecha y uno con la cadera, un ejemplo claro de su versatilidad. La próxima cita del City será ante el Sunderland, donde la afición en el Etihad Stadium seguramente rendirá homenaje a su nuevo máximo rompe-récords.