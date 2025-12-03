Mohamed Salah en la cuerda floja: su bajo rendimiento reaviva rumores de salida a Arabia Saudí

Mohamed Salah, que hace apenas un año era candidato al Balón de Oro y figura indiscutible del Liverpool, ahora se enfrenta a críticas por su bajo rendimiento y por ser relegado al banquillo en partidos recientes, como el choque contra el West Ham United. Con solo 4 goles en la Premier League, su eficacia ha caído de manera significativa en una temporada en la que el equipo rojiblanco no ha podido replicar el éxito de la campaña pasada, en la que se coronaron campeones de la liga.

Con el mercado de invierno cada vez más cerca, el nombre de Salah vuelve a aparecer en los rumores de traspasos. Según fuentes como talkSPORT, clubes de la Saudi Pro League mantienen vivo el interés por el delantero egipcio de 33 años. A pesar de haber rechazado en su momento una oferta millonaria de 500 millones de libras y firmar un contrato de dos años con Liverpool, Salah podría considerar una salida si su rendimiento no mejora en los próximos meses. Entre los clubes interesados se mencionan Al Hilal y Al Qadsiah.

Tras la espectacular campaña 2024-2025, en la que Liverpool arrasó en la Premier League y alcanzó los octavos de final de la Champions League, los de Arne Slot enfrentan un inicio de temporada irregular. A pesar de la inversión de más de 300 millones de euros en fichajes como Florian Wirtz, Alexander Isak y Hugo Ekitike, el equipo aún no logra encontrar su mejor versión. La derrota ante el Galatasaray en Turquía marcó un punto de inflexión y ha sido difícil recuperar la consistencia.

La preocupación principal radica en la forma física y técnica de Salah. El delantero no muestra la rapidez ni el regate que lo caracterizaban, y se le ve superado con frecuencia por defensores rivales. Además, su próxima participación en la Copa África obligará a Slot a reorganizar el ataque del equipo durante varias semanas, aumentando la presión sobre el egipcio.

A pesar de estos problemas, Salah sigue siendo una leyenda del Liverpool, con 250 goles y 116 asistencias en 419 partidos oficiales, y un historial repleto de títulos como Premier League y Champions League. Sin embargo, el paso del tiempo, las exigencias de la Premier League y los cambios tácticos del equipo están afectando su impacto en el campo. Lo que antes era certeza ofensiva, ahora requiere ajustes y adaptación constante.

Con la posibilidad de ofertas desde Arabia Saudí y la presión por recuperar su nivel, Salah enfrenta un momento decisivo en su carrera. Su salida del Liverpool podría concretarse si los próximos meses no logran revitalizar su rendimiento, y la Saudi Pro League sigue siendo la alternativa más viable para un delantero de su experiencia y proyección.