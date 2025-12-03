Grealish amarga la noche de Iraola y hunde al Bournemouth en casa

Jack Grealish le dio la victoria al Everton sobre el Bournemouth en un partido marcado por la polémica del VAR y la mala racha de los locales

El Everton consiguió un triunfo valioso en su visita al Vitality Stadium gracias a un gol fortuito de Jack Grealish, que terminó siendo suficiente para derrotar al Bournemouth de Andoni Iraola por 0-1. El encuentro, correspondiente a la decimocuarta jornada de la Premier League, estuvo cargado de tensión y dejó nuevamente al conjunto local enfrentado con las decisiones del VAR, una herramienta que esta temporada parece haberse convertido en su peor enemigo.

El VAR vuelve a castigar a los ‘cherries’

El equipo de Iraola, que atraviesa un momento difícil tras sumar su quinto partido consecutivo sin ganar, volvió a sufrir un revés decisivo con la tecnología. Justo antes del descanso, lo que parecía el 1-0 de Eli Junior Kroupi fue anulado por un milimétrico fuera de juego tras un desvío involuntario de Adli, acción que silenció al estadio y cambió el desarrollo emocional del encuentro. Se trata del segundo fin de semana seguido en el que los ‘cherries’ sienten que la tecnología les da la espalda, recordando el reciente duelo ante Sunderland, donde también se anuló un tanto vital previo a la remontada rival.

Un Bournemouth que pasó de soñar con la cima a caer en picado

Durante los primeros meses de la temporada, el Bournemouth había sorprendido encadenando una racha invicta que incluso lo acercó temporalmente al liderato. Sin embargo, el equipo ha entrado en una espiral negativa difícil de detener. La falta de gol, la irregularidad defensiva y la mala fortuna vienen condicionando su rendimiento hasta situarlos en una incómoda mitad de tabla. El choque ante el Everton volvió a exponer esa fragilidad: dominio sin contundencia y un castigo inmediato en el único disparo visitante que verdaderamente llevó peligro.

Grealish decide con un remate desviado

El Everton tampoco brilló, pero logró aprovechar la única ocasión clara de la segunda mitad. Jack Grealish, cedido por el Manchester City, condujo un contraataque, recortó hacia dentro y remató con su derecha. El tiro parecía controlado, pero un toque inesperado en Bafodé Diakité cambió completamente la trayectoria del balón, dejando sin reacción al portero Djordje Petrovic. El gol, cargado de suerte y oportunismo, llegó en el minuto 78 y terminó por romper la resistencia local.

El Everton se acerca a Europa; el Bournemouth se estanca

Con esta victoria, el Everton escala hasta la novena posición con 21 puntos, quedando a tan solo tres de los puestos de competiciones europeas. El equipo dirigido por David Moyes supo resistir los últimos intentos desesperados del Bournemouth y mostró personalidad en un duelo cerrado y trabado. Del otro lado, los ‘cherries’ se mantienen en la decimocuarta plaza, lejos por ahora del descenso, pero con una dinámica preocupante que ha empezado a tensar el clima en la afición, evidenciado cuando Tavernier respondió con gestos de frustración a los reproches desde las gradas.

Un cierre amargo para Iraola

La falta de contundencia ofensiva y la repetición de errores defensivos se combinan con la sensación de injusticia arbitral, complicando cada vez más el panorama del técnico español. Mientras el Everton celebra tres puntos vitales, el Bournemouth deberá recomponerse rápido si no quiere verse atrapado en una crisis mayor.