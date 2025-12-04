El Wolverhampton ya tiene claro el plan con Fer López

El ex del RC Celta no está teniendo oportunidades en el equipo de la Premier League, que lo fichó este pasado verano, el cual ahora está abierto a que se marche el joven futbolista en el mes de enero aunque su destino no está decidido aún a pesar de los rumores sobre su regreso al club gallego

Fer López ha a ser uno de los nombres que acapare la atención de la actualidad del RC Celta a comienzos de año 2026. El ex del club gallego no juega absolutamente nada en el Wolverhampton Wanderers, el cual fichó al joven este pasado verano, y es por ello que se ha informado de que su regreso al RC Celta en enero es posible. Por si había alguna duda, desde Inglaterra anuncian que el Wolverhampton Wanderers tiene claro su plan con Fer López de cara al mercado de fichajes de invierno.

Después de gastarse unos 25 millones de euros en su fichaje, el Wolverhampton Wanderers le abre la puerta a Fer López durante el mercado de invierno según informa Liam Keen, periodista que sigue la actualidad del equipo inglés que actualmente es colista de la Premier League. El Wolverhampton Wanderers no quiere que Fer López se quede estancado y valora que lo mejor para el futbolista es que cambie de aires en el mercado de invierno.

El plan que tiene el Wolverhampton Wanderers con Fer López es que el joven se marche cedido, sin opción a compra. Por el momento, el destino, el nuevo club, de Fer López no está decidido, pero sí se da por hecho que va a salir seguro en el mes de enero. Más cuando en esta temporada sólo ha disputado un total de 235 minutos repartidos en 7 partidos oficiales. Una participación muy escasa para un jugador que con 21 años de edad lo que necesita es tener minutos para desarrollarse bien como futbolista profesional.

El RC Celta está abierto a la vuelta de Fer López, pero es cauto

De este modo, el RC Celta ya sabe que Fer López es una posibilidad durante el mercado de fichajes de invierno. A pesar de conocer de primera mano la situación de su ex jugador, en el club gallego son muy cautos a la hora de hablar de su regreso ya que no quieren crear falsas esperanzas.

Por ejemplo, Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, ha respondido de la siguiente forma al ser preguntado por el posible regreso de Fer López. "Siempre lo he dicho con el tema de Gabri Veiga, Fer López, Miguel Rodríguez... de los que quieran volver, y se den las circunstancias. Aquí siempre vamos a recibir a los canteranos cómo se recibió en su día a Iago Aspas. Ojalá tengamos muchas historias como esa y Fer pueda volver algún día. La situación no está en nuestras manos, no es nuestro, pertenece a otro club. Serán sus decisiones, las de su club y las de sus agentes las que puedan abrir o no alguna opción. De todas maneras, tenemos que recordar que no hay fichas. Si no hay salidas, no hay entradas. Es un mercado bastante complicado porque no tenemos fichas. A partir de ahí, a ver qué pasa".