La polémica entre Celta de Vigo y Espanyol continúa: Manolo González responde a Giráldez

El técnico del Espanyol responde al del Celta después de que Giráldez se disculpase por sus declaraciones tras el partido. "Cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras", argumenta Manolo González

El partido en Balaídos entre el Celta y el Espanyol ha dado mucho de que hablar por unas declaraciones de Claudio Giráldez que no han sentado nada bien al equipo perico. Giráldez aseguró que él no iba a plantear los partidos como lo hacía el Espanyol, que se marchó del feudo gallego con los tres puntos bajo el brazo. El técnico celeste, tras la polémica y el alboroto, se disculpó públicamente con el Espanyol y en especial con Manolo González que responde a Claudio Giráldez tras las palabras del de Porriño.

Manolo González, entrenador del Espanyol: "Cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras"

El técnico del Espanyol reaccionó en rueda de prensa a las palabras de Giráldez en rueda de prensa a raíz de la polémica por el estilo de juego de ambos equipos. Manolo González, mas allá de alimentar la polémica, la zanjó declarando que "cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras". "Yo continúo pensando lo mismo que le dije antes del partido: que el Celta es un gran equipo, que cada vez está haciendo las cosas mejor. No cambiaré mi manera de pensar por las declaraciones del entrenador rival. Cada uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Lo respeto, creo que es un muy buen entrenador. Yo estoy muy contento con el partido que hizo el equipo el otro día", subraya el entrenador perico.

Las disculpas de Claudio Giráldez a Manolo González

Las palabras de Manolo González llegan a raíz de las disculpas de Claudio Giráldez. El técnico gallego afirmó que “no” lo hizo con la intención de que “alguien se sintiese ofendido” porque para él “todos los caminos son lícitos en el fútbol” para poder competir. “Cuando hablo de que no plantearía los partidos como entrenador lo hago desde el máximo respeto. No plantearía los partidos como Flick, Íñigo, Míchel, Manolo… y respeto muchísimo el trabajo de todos ellos”, manifestó el técnico gallego. “Se lo dije a Manolo previamente y lo digo aquí públicamente, se merece una estatua en el campo del Espanyol por lo que está haciendo. Ascendió al equipo, logró salvarlo en un año muy complicado y ahora lo tiene sexto. Me ha ganado las tres veces que nos hemos enfrentado, por lo que es tres veces mejor entrenador que yo”, añadió después de haber perdido frente al Espanyol por 0-1.