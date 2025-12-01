Claudio Giráldez y Rafa Benítez, ligados por el peor arranque como local de la historia del Celta en Primera División

Con su última derrota ante el Espanyol por 0-1, el Celta de Claudio Giráldez igualó el peor inicio como local de la historia del club en Primera División, que había firmado el conjunto dirigido por Rafa Benítez en el curso 2023-24

El Celta de Vigo sigue sin saber lo que es ganar en Balaídos, en LaLiga, esta temporada. Frente al Espanyol, el equipo de Giráldez sumó su tercera derrota en casa, lo que se traduce en el peor arranque liguero del Celta de Vigo como local en primera división, algo que Claudio Giráldez comparte con Rafa Benítez.

Con su última derrota ante el Espanyol por 0-1, el Celta de Claudio Giráldez igualó el peor inicio como local de la historia del club en Primera División, que había firmado el conjunto dirigido por Rafa Benítez en el curso 2023-24. Aquella temporada, el Celta tardó nueve partidos en celebrar un triunfo en Balaídos. Lo hizo ante el Granada, después de encadenar cuatro empates ante Alavés, Getafe, Sevilla y Cádiz),y otras tantas derrotas frente a Osasuna, Real Madrid, Mallorca y Atlético de Madrid. El Celta de Giráldez, que disputará su próximo partido como local ante el Athletic Club, ha arrancado la Liga como local firmando 5 empates ante Betis, Villarreal, Girona, Atlético y Real Sociedad; y tres derrotas frente al Getafe de José Bordalás, Barcelona y Espanyol, siendo esta la última en LaLiga.

Giráldez tras el batacazo del Celta en Balaídos: "No estamos teniendo los números que nos gustaría en casa"

Tras el batacazo en Balaídos ante el Espanyol, Giráldez analizó la derrota que lo convierte en el entrenador, junto a Rafa Benítez, con peor arranque liguero del como local del Celta. "No estamos teniendo los números que nos gustaría en casa. No estamos teniendo la continuidad del juego que nos gustaría en muchos partidos. Y es lo que tenemos que trabajar. Centrarnos en el porqué de las cosas, no en las consecuencias. Evidentemente, han pasado por aquí siete de los nueve primeros de la liga en el tramo de esta temporada. Sabíamos que iba a ser un calendario complicado en casa. Pero no es excusa. Tenemos que llevar muchísimos más puntos en casa", subraya el técnico del Celta de Vigo. "Y simplemente seguir mejorando en situaciones de último tercio de campo. Donde está faltando que el control que hoy hemos tenido lo convirtamos en más ocasiones de gol. O en, por lo menos, más situaciones de peligro", sentencia Giráldez que buscará en la Copa del Rey la mejor versión de un Celta que se resiste a salir esta temporada.