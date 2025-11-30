Celta 0-2 Espanyol: Kike García afianza a los pericos en Europa

Un tanto de cabeza de Kike García a poco del final desatascó a favor del cuadro catalán un encuentro igualado y sin mucho brillo que supone otro jarro de agua fría para un conjunto celeste que sigue sin ganar en Balaídos

El Espanyol asaltó Balaídos gracias a una de sus mejores armas. Una vez más, los de Manolo González sacaron petróleo del balón parado para derrotar a un Celta que sigue sin ganar en su campo. Kike García desatascó con un cabezazo a la salida de un córner un partido de mucha igualdad y poca calidad, en el que las imprecisiones de ambos equipo no dejaron ver demasiadas ocasiones.

De inicio, el cuadro perico salió mejor plantado, buscando un fútbol más directo que le permitía acercarse con sensación de peligro a los dominios de Radu, si bien el meta rumano no tuvo que intervenir. Todo moría en un centro de Pol Lozano que no encontraba rematador u otro de Pere Milla que despejó la zaga local tras una rápida salida montada por Dolan. Pero poco a poco, los celestes respondieron amasando largas posesiones que les valieron para hacerse con el control del partido, buscando con paciencia los pocos huecos existentes en la bien plantada defensa visitante.

Antes, a los 25 minutos, se revisó a instancias del VAR un posible penalti de Calero sobre Borja Iglesias. Y efectivamente, el contacto existía, pero el 'Panda' venía de un claro fuera de juego previo y con ello anulaba cualquier acción posterior, por lo que realmente nadie entendió muy bien que el colegiado acudiera al monitor para visionar una jugada que no presentaba dudas.

Bryan Zaragoza tuvo la mejor ocasión del primer tiempo

Poco antes de la media hora, la más clara estuvo en las botas de Bryan Zaragoza, que recibió en el área, encaró y se sacó un disparo con rosca al palo largo que se marchó fuera por centímetros. Poco más produjo en ataque un Celta que tenía el balón pero no encontraba la fórmula para salir del atasco, más allá de un pase de Javi Rueda que no alcanzó Borja Iglesias o un disparo lejano sin mucha fe del propio lateral.

Poco que llevarse a la boca hasta el gol de Kike García

Tras el paso por vestuarios, ninguno de los dos equipos dio el necesario paso adelante para imponerse y se dibujó un guion de partido sin un claro dominador ni acciones de calidad que levantasen al espectador de su asiento. Mucha pelea e igualdad pero pocas ocasiones que llevarse a la boca. Un centro de Romero que no alcanzó Roberto, un chut raso de Aspas sin mucha potencia que atajó Dimitrovic o un cabezazo de Cabrera que atrapó Radu, ya en el 70', fueron lo único reseñable hasta la jugada que desniveló la balanza a poco del final.

Edu Expósito botó un córner, Kike García se adelantó bien en el primer palo para cabecear y Radu no estuvo fino, llegando de ese modo el único tanto de un partido. No hay otro equipo en LaLiga que haya logrado más tantos de cabeza y gracias a ello el Espanyol se consolida en las plazas europeas.

Ficha técnica:

Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Javi Rueda (El-Abdellaoui 69'); Fran Beltrán (Swedberg 78'), Miguel Román (Ferran Jutglà 87'), Carreira; Iago Aspas (Ilaix Moriba 69'), Borja Iglesias (Pablo Durán 78') y Bryan Zaragoza.

Espanyol: Dmitrovic; El Hilali, Cabrera, Calero (Riedel 76'), Romero; Urko, Pol Lozano, Terrats (Kike García 59'); Dolan (Salinas 89'), Pere Milla (Jofre 76') y Roberto (Edu Expósito 76').

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (manchego). Amonestó al local Ferran Jutglà y a los visitantes Urko y Romero.

Goles: 0-1 (86') Kike García.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 14ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en Balaídos.